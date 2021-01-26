Коронавирус в Твери, последние новости на 26 января 2021: 6000 привитых от COVID-19 и аптеки, где нет элементарных лекарств

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 26 января 2021 года: 208 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 27 870 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 23 799 человек (+252 за последние сутки)

Изолированы 3569 больных (-44).

Умерли 502 человека (0).

Лидером по распространению вируса остается Тверь. По данным оперштаба, на 25 января выявлено 8907 случая заражения (+73 за сутки).

Также в лидерах по распространению заразы:

Конаковский район – 2045 (+14),

Вышневолоцкий городской округ – 1606 (+15),

Ржев – 1523 (+7),

Торжок – 1312 (+4),

Кимры – 1195 (+10),

Графика: Яндекс

В Тверской области 6285 жителей Тверской области сделали прививку от коронавируса. Привитых граждан считают в областном правительстве. Здесь также сообщают, что это 27,6% от общего количества вакцины.

В настоящее время в Верхневолжье поступило более 22,7 тыс. доз "Спутника V". За день 24 января привились 360 человек. В федеральный регистр внесена информация о 4110 гражданах региона, прошедших вакцинацию.

Прививку от коронавируса в Тверской области граждане могут сделать в 30 учреждениях здравоохранения. Вакцинация в Тверской области проводится на базе областной клинической больницы, клинической больницы скорой медицинской помощи Твери, городских больниц №1 и №7, центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 Удомли, в больнице "РЖД-Медицина" и медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

А также в специализированных кабинетах в центральных районных больницах по месту жительства.

Оказывается, есть в Тверской области аптеки, в которых нет не то что препаратов от ковида, там нет элементарных лекарств.

Прокуратурой Кувшиновского района в в ходе проверки выявлены нарушения в деятельности двух аптечных сетей, которые не обеспечили наличие минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

В продаже отсутствовали: ранитидин, фуросемид, верапамил, умифеновир, аминофиллин, пилокарпин, ко-тримоксазол, тетрациклин.

По представлению прокурора виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Сообщается, что нарушения уже устранены.