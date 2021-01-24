Коронавирус в Твери, последние новости на 24 января 2021 года: проблемы с теплом и водой в доме 1917 года постройки и венчание без масок

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавируса, информацию о прививке можно узнать по номеру 122. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 24 января 2021 года: 212 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 27 451 случай заражения COVID-19.

Выздоровели 23 221 человек (+347 за последние сутки)

Изолированы 3728 больных (-138).

Умерли 502 человека (+3).

Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 23 января выявлен 8761 случай заражения коронавирусом (+47 за сутки).

Также в лидерах:

Конаковский район – 2023 (+8),

Вышневолоцкий городской округ – 1586 (+5),

Ржев – 1505 (+9),

Торжок – 1295 (+11),

Кимры – 1179 (+8),

Калининский район – 1078 (+6).

Графика: Яндекс.

В Твери разгорелся скандал с отсутствием тепла и воды у многодетной семьей с четырьмя детьми, живущей в доме 1917 года постройки. Тверичане страдают с 18 января. К делу подключились следователи.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

По словам Администрации Твери, в департамент ЖКХ или в Администрацию Центрального района жители ни разу не обращались. Устранить неполадки обещали до конца 23 января.

– Сейчас этот вопрос взят на контроль, управляющая компания занимается устранением неполадок. Хотелось бы отметить, что своевременное обращение в диспетчерскую службу администрации позволило бы существенно сократить сроки решения этой проблемы, – подчеркнули в горадминистрации.

На сайте Тверской епархии появилась новость о венчании двух молодых людей из многодетных семей священнослужителей. Парень и девушка заканчивают духовную семинарию.

Удивляет то, что на фотографии, сделанной на церемонии, видно – все участники таинства находятся в церкви без средств индивидуальной защиты, иными словами, масок. Всё-таки вера в Бога не должна мешать вере в меры предосторожности в эпоху пандемии коронавируса.