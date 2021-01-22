Все социальные выплаты семьям с детьми в Твери: Кому положены, где получить и что изменилось в 2021 году

Семьям с невысоким доходом положены выплаты как на маленьких детей, так и на сорванцов постарше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопросами о различных выплатах, положенных семьям с детьми, пестрит интернет. Еще не все мамы и папы разобрались в том, как и где их получать, куда обращаться за информацией. Дело в том, что работа с целым рядом пособий и выплат в конце 2020 года в Тверской области постепенно передавалась новому Министерству демографической и семейной политики региона (Минсемьи). В настоящий момент этот процесс завершен.

Давайте разберемся, куда теперь следует обращаться за мерами поддержки семей с детьми. Важные моменты о выплатах и пособиях разъяснила на своих страничках в соцсетях уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина.

Выплаты семьям с детьми, которые осуществляет Минсемьи

- Ежемесячная денежная выплата семьям, нуждающимся в поддержке, в случае рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей (11 893,59 рубля на каждого третьего и последующего ребенка). Мера поддержки положена семьям, чей средний душевой доход ниже среднедушевого дохода населения, сложившегося в регионе за год, предшествующий году обращения за выплатой.

- Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (5 946, 80 рубля на каждого ребенка). Право на выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Тверской области за второй квартал года, предшествующего году обращения.

- Ежемесячное пособие многодетной семье на детей до 18 лет. Размер выплат зависит от количества детей в семье: на троих детей - 1443 руб., на четверых детей - 2020 руб., на пятерых детей - 2645 руб., на шестерых детей - 3318 руб., на семерых детей - 4040 руб., на восьмерых детей - 4810 руб., на девятерых детей - 5628 руб., на десятерых детей - 6494 руб., на одиннадцать и более детей - 7408 руб.

- Ежемесячное пособие на ребенка для семей с низким доходом. По 228 рублей на каждого ребенка до достижения им 16 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения.

- Выплата единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей), награжденному орденом «Родительская слава». Орден вручается семьям, которые воспитали семерых и более детей. При награждении орденом выплачивается вознаграждение в размере 125 тысяч рублей: 100 тысяч - из федерального бюджета и 25 тысяч - из областной казны. Однако в январе 2021 года в регионе было принято решение об увеличении областной части вознаграждения до 100 тысяч рублей, таким образом, общий размер выплаты должен составить 200 тысяч.

- Ежемесячная выплата на первого ребенка. В 2021 году размер пособия в Тверской области вырос до 12 144, 12 руб. Выплачивается на ребенка до достижения им возраста трех лет. Среднедушевой доход в семье не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

- В ведение Минсемьи также отнесена выдача удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи в Тверской области.

Детские выплаты до 3 и от 3 до 7 лет: изменения с 2021 года

Отдельно детский омбудсмен рассказала о важных моментах, касающихся выплат на детей до трех лет и с трех до семи лет, а также изменениях, вступивших в силу с этого года:

- При назначении выплат в 2021 году учитывается прожиточный минимум за II квартал 2020 года. В Тверской области его размер составлял 11 893,59 рубля. Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет составляет 50% детского прожиточного минимума, то есть 5 946, 80 рубля.

- Если право на выплату на детей до трех лет истекает до 1 марта 2021 года, на следующий год оно продлевается автоматически.

- В 2020 году выплата на детей от трех до семи лет в связи с пандемией назначалась «задним числом» с января. В 2021 году условия следующие: если обратиться в течение полугода после трехлетия, выплата назначается со дня трехлетия; если обратиться позже - со дня обращения.

- При обращении за этими выплатами в 2020 году не учитывались имеющиеся доходы безработных родителей. Если такое условие будет продлено на 2021 год, появится дополнительное сообщение.

- На рассмотрении сегодня находится проект указа о повышении размера выплат на детей от трех до семи лет с 50% до 100% прожиточного минимума.

Где оформить

Выплатами, ответственность за которые передана Минсемьи, занимаются в подведомственном ему учреждении - Центре выплат «Тверская семья». Его телефоны: (4822) 58-93-23, 58-93-30.

Все документы на выплаты и пособия можно подать тремя способами:

- в сам центр по почте: 170028, г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 20, каб. 110;

- через офисы Многофункциональных центров оказания госуслуг (МФЦ);

- через портал Госуслуг.