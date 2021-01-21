Показатели смертности в Тверской области продолжают расти

Свои печальные коррективы в статистику смертей внес и коронавирус. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Население Тверской области продолжает убывать. Коэффициент смертности (то есть количество умерших людей на тысячу населения) у нас вновь выросло.

«КП»-Тверь» уже писала, что, по данным за январь - август 2020 года, Верхневолжье оказалось на втором месте среди регионов РФ по уровню смертности. Тогда коэффициент смертности в Тверской области составлял 17,5 человека на тысячу населения. Согласно новым данным Тверьстата, с января по ноябрь 2020 года коэффициент смертности вырос до 17,8.

Обновленную региональную статистику Росстат еще не опубликовал, но и без нее картина со смертностью и убылью населения в Тверской области вырисовывается, увы, совсем не радостная. Сравним: с января по ноябрь 2019 года на тысячу населения у нас умерли в среднем 16,3 человека (или 18 836 человек). А с января по ноябрь 2020-го - 17,8 (или 20 434 человека).

Безусловно, свои печальные коррективы в статистику смертей внес коронавирус. Но и с рождаемостью у нас дела обстоят хуже, чем год назад. За 11 месяцев 2019 года в Тверской области родились 9 965 детей, а за тот же период 2020-го - всего 9 244 ребенка. И это учитывая, что большинство из родившихся в 2020 году детей были зачаты еще до разгула коронавируса, когда у молодых семей было меньше страхов и переживаний.

Возможно, каким-то позитивным образом на будущую рождаемость повлияет социальная политика. В регионе кое-что для этого делается. Например, увеличен размер пособия на первого ребенка для семей с невысоким доходом. Выросла также выплата на третьего ребенка (и последующих детей) для многодетных. Поможет ли это как-то уравновесить ситуацию, покажет время. На настоящий момент население региона по естественным причинам (миграция не в счет) не растет, а лишь убывает.

Коэффициент естественной убыли населения (то есть превышение смертности над рождаемостью) за январь - ноябрь 2020 года составил 9,8 (за январь - ноябрь 2019 года - 7,7). К слову, жениться в Тверской области тоже стали меньше, а вот разводиться, напротив, больше. За 11 месяцев 2020 года узами Гименея связали себя 5 955 пар (за тот же период 2019-го - 6 812), а распалась 4 551 семья (в 2019 году - 4 170).