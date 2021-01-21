Досуг в Твери с 21 по 27 января: Музыкальная сказка, прекрасная Италия, надуманная реальность, загадочный Миядзаки и полный сюр

В Твери публику ждут интересные музыкальные программы. Фото: Тверская филармония.
КОНЦЕРТЫ
Волшебство, «Bella Italia» и «Российская камерата»
Тверская академическая филармония вновь приглашает на серию музыкальных концертов.
24 января в 12.00 в стенах тверского «храма Эвтерпы» начнется представление музыкальной сказки «Маришкин теремок». Она создана по одноименному произведению известной в Твери писательницы Нины Метлиной.
Музыку придумала композитор, заслуженный деятель искусств России Елена Лебедева
В представлении участвуют инструментальный квинтет «No Indifference» и певица, лауреат международных конкурсов Ксения Позднева.
Также в сказке участвует Катарина Лав со своим песочным шоу.
Канва представления такова: волшебные фантазии переносят девочку Маришку в мир крошечных мышек, в их сказочный теремок. Далее начинают происходить разные интересные события...
Добавим, что в фойе филармонии публику в этот день ждет встреча с автором произведения Ниной Метлиной, а также автограф-сессия.
Стоимость билетов: 400 рублей.
Канва представления такова: волшебные фантазии переносят девочку Маришку в мир крошечных мышек... Фото: Тверская филармония.
25 января в 18.30 в филармонии начнется концерт «Bella Italia». Публику погрузят в море прекрасной музыки из Италии.
В программе задействованы солисты Камерной сцены им. Б.А. Покровского ГАБТ Наталья Риттер (сопрано), Валерий Макаров (тенор), Алексей Прокопьев (бас), Александр Маркеев (бас), а также лауреат международных конкурсов Анна Сальникова (фортепиано).
В программе: сцены и арии из опер Дж. Россини, Г. Доницетти, Дж. Верди
Стоимость билетов: 500 рублей.
26 января в 18.30 любителям музыки представят концерт из цикла «Встречи с «Российской камератой»». На сцене будут играть, как не трудно догадаться, Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».
Дирижер - Андрей Кружков.
В программе: произведения В. Моцарта, Ф. Шуберта, Г. Форе, М. Бруха, Г. Неруда, И. Шварца, М. Ромберга.
Стоимость билетов: 450 рублей.
Вход в филармонию: строго в масках!
ВЫСТАВКИ
Самобытные картины
В малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра 22 января откроется художественная выставка «Надуманная реальность» замечательного мастера кисти Бориса Гершфельда.
В экспозицию войдут более 50 работ разных лет творческого пути художника.
Вот что пишут организаторы:
- Лучшие произведения художника по-настоящему самобытны и поэтичны. Исполненные им портреты, как правило, отличает одухотворённость. Также для автора характерны портреты-типы, несущие обобщённые образы, которые он использует в сюжетных композициях или подобных портретных произведениях.
Выставка будет открыта до 14 февраля.
Стоимость билетов: от 60 до 120 рублей (в зависимости от категорий граждан).
Не забудьте маски.
Произведения художника по-настоящему самобытны. Фото: ТГМВЦ.
ЛЕКЦИИ
Вселенная Хаяо
23 января в 14:00 в центре современной культуры «Рельсы» популяризатор кино Сергей Коровашков прочитает лекцию «Загадочная Вселенная Хаяо Миядзаки».
Организаторы пишут:
- Имя великого Автора из Японии Хаяо Миядзаки слышал хотя бы раз каждый. Творец, открывший многогранную вселенную японской анимации людям с разных континентов, поселился в сердце каждого, кто видел его работы. Миядзаки, в неизменно узнаваемой стилистике своих картин, сочетает реальность и миф, восходящий в глубину веков фольклор и современность, взаимодействие человека и природы.
На лекции публику обещают погрузить в историю становления великого мультипликатора, познакомить с каждой из его работ, разобрать характерные черты и приемы творческой манеры Миядзаки.
Возрастные ограничения: 12 +
Стоимость билета: 300 рублей.
Миядзаки - творец, открывший многогранную вселенную японской анимации людям с разных континентов. Фото: "Рельсы".
Сюрреализм: лабиринты подсознания
Лекция под таким названием так же пройдет в центре «Рельсы» 24 декабря. Начало - в 14:00.
Культуролог Настя Каменская расскажет про визуальный язык сюрреализма, про то, что он встречается нам повсеместно: в фильмах, рекламе, компьютерных играх.
Конечно же на лекции уделят огромное внимание двум главным фигурам в сюрреализме – Сальвадору Дали и Рене Магритту.
У Дали был ручной муравьед, бассейн с морскими ежами и череп слона на заднем дворе.
Магритт подобным не занимался, напротив - отличался спокойным нравом и рассудительностью. Он был интеллектуалом, а Дали эксцентриком.
Стоимость билета: 350 рублей.
Лучше записываться заранее на сайте центра.