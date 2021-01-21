Досуг в Твери с 21 по 27 января: Музыкальная сказка, прекрасная Италия, надуманная реальность, загадочный Миядзаки и полный сюр

В Твери публику ждут интересные музыкальные программы. Фото: Тверская филармония.

КОНЦЕРТЫ

Волшебство, «Bella Italia» и «Российская камерата»

Тверская академическая филармония вновь приглашает на серию музыкальных концертов.

24 января в 12.00 в стенах тверского «храма Эвтерпы» начнется представление музыкальной сказки «Маришкин теремок». Она создана по одноименному произведению известной в Твери писательницы Нины Метлиной.

Музыку придумала композитор, заслуженный деятель искусств России Елена Лебедева

В представлении участвуют инструментальный квинтет «No Indifference» и певица, лауреат международных конкурсов Ксения Позднева.

Также в сказке участвует Катарина Лав со своим песочным шоу.

Канва представления такова: волшебные фантазии переносят девочку Маришку в мир крошечных мышек, в их сказочный теремок. Далее начинают происходить разные интересные события...

Добавим, что в фойе филармонии публику в этот день ждет встреча с автором произведения Ниной Метлиной, а также автограф-сессия.

Стоимость билетов: 400 рублей.

Канва представления такова: волшебные фантазии переносят девочку Маришку в мир крошечных мышек... Фото: Тверская филармония.

25 января в 18.30 в филармонии начнется концерт «Bella Italia». Публику погрузят в море прекрасной музыки из Италии.

В программе задействованы солисты Камерной сцены им. Б.А. Покровского ГАБТ Наталья Риттер (сопрано), Валерий Макаров (тенор), Алексей Прокопьев (бас), Александр Маркеев (бас), а также лауреат международных конкурсов Анна Сальникова (фортепиано).

В программе: сцены и арии из опер Дж. Россини, Г. Доницетти, Дж. Верди

Стоимость билетов: 500 рублей.

26 января в 18.30 любителям музыки представят концерт из цикла «Встречи с «Российской камератой»». На сцене будут играть, как не трудно догадаться, Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».

Дирижер - Андрей Кружков.

В программе: произведения В. Моцарта, Ф. Шуберта, Г. Форе, М. Бруха, Г. Неруда, И. Шварца, М. Ромберга.

Стоимость билетов: 450 рублей.

Вход в филармонию: строго в масках!

ВЫСТАВКИ

Самобытные картины

В малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра 22 января откроется художественная выставка «Надуманная реальность» замечательного мастера кисти Бориса Гершфельда.

В экспозицию войдут более 50 работ разных лет творческого пути художника.

Вот что пишут организаторы:

- Лучшие произведения художника по-настоящему самобытны и поэтичны. Исполненные им портреты, как правило, отличает одухотворённость. Также для автора характерны портреты-типы, несущие обобщённые образы, которые он использует в сюжетных композициях или подобных портретных произведениях.

Выставка будет открыта до 14 февраля.

Стоимость билетов: от 60 до 120 рублей (в зависимости от категорий граждан).

Не забудьте маски.

Произведения художника по-настоящему самобытны. Фото: ТГМВЦ.

ЛЕКЦИИ

Вселенная Хаяо

23 января в 14:00 в центре современной культуры «Рельсы» популяризатор кино Сергей Коровашков прочитает лекцию «Загадочная Вселенная Хаяо Миядзаки».

Организаторы пишут:

- Имя великого Автора из Японии Хаяо Миядзаки слышал хотя бы раз каждый. Творец, открывший многогранную вселенную японской анимации людям с разных континентов, поселился в сердце каждого, кто видел его работы. Миядзаки, в неизменно узнаваемой стилистике своих картин, сочетает реальность и миф, восходящий в глубину веков фольклор и современность, взаимодействие человека и природы.

На лекции публику обещают погрузить в историю становления великого мультипликатора, познакомить с каждой из его работ, разобрать характерные черты и приемы творческой манеры Миядзаки.

Возрастные ограничения: 12 +

Стоимость билета: 300 рублей.

Миядзаки - творец, открывший многогранную вселенную японской анимации людям с разных континентов. Фото: "Рельсы".

Сюрреализм: лабиринты подсознания

Лекция под таким названием так же пройдет в центре «Рельсы» 24 декабря. Начало - в 14:00.

Культуролог Настя Каменская расскажет про визуальный язык сюрреализма, про то, что он встречается нам повсеместно: в фильмах, рекламе, компьютерных играх.

Конечно же на лекции уделят огромное внимание двум главным фигурам в сюрреализме – Сальвадору Дали и Рене Магритту.

У Дали был ручной муравьед, бассейн с морскими ежами и череп слона на заднем дворе.

Магритт подобным не занимался, напротив - отличался спокойным нравом и рассудительностью. Он был интеллектуалом, а Дали эксцентриком.

Стоимость билета: 350 рублей.

Лучше записываться заранее на сайте центра.