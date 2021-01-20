«Нахожусь в госпитале»: Заслуженный строитель РФ, попавший в аварию в Тверской области, лечится от коронавируса

Заслуженный строитель Росси Юрий Шеляпин убежден, что заразился коронавирусом, когда его везли в «скорой» с места ДТП в Тверской области. Фото: Виктория ТУШКОВА

Дозвониться до 84-летнего известного строителя Юрия Шеляпина, благодаря которому в Москве, да и на просторах бывшего СССР, были возведены многие знаковые здания, в том числе к Олимпийским играм в 1980 году, оказалось сложно. Последние годы Юрий Ефимович периодически живет в Конаковском районе Тверской области.

4 января под Тверью он попал в аварию, но лечиться пришлось не от травм, а от коронавируса.

После ДТП у Юрия Шеляпина, который сам ехал за рулем, диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и многочисленные ушибы. Но в Тверской областной больнице, куда доставили пострадавшего, заслуженный строитель не остался и поехал восстанавливаться в другую клинику.

– С 8 января нахожусь в подмосковном клиническом госпитале в Лапино. Прохожу лечение. Ну какое может быть самочувствие, когда коронавирус? Пока нормально, – коротко сказал по телефону заслуженный строитель СССР Юрий Шеляпин.

Архитектор констатирует, что до аварии у него не было симптомов коронавируса, а потом появился кашель. Он убеждён, что заразился в «скорой помощи». Более детально поговорить нам не удалось, разговор с Юрием Ефимовичем прервал лечащий врач коронавирусного госпиталя.

Юрий Шеляпин (первый справа) лечится от коронавируса в госпитале в Подмосковье. Фото: Виктория ТУШКОВА

Источник «КП»-Тверь» в Минздраве Тверской области уверен, что заразиться в «скорой помощи», которая выехала на место дорожного происшествия, фактически невозможно.

– Все врачи работают в спецкостюмах, СИЗах (средства индивидуальной защиты органов дыхания – Ред.), машины скорой помощи обрабатывают антисептическим раствором. Можно предположить, что пожилой человек, который попал в аварию, до этого подхватил где-то коронавирус, а стресс ускорил течение этого вирусного заболевания, – отметил наш информатор.

Пожелаем Юрию Шеляпину здоровья и напомним: он работал на строительстве космодрома «Байконур» и здания СЭВ в Москве, Курчатовского института, Онкологического научного центра на Каширском шоссе и многих других известных объектов. К Олимпиаде-80 Шеляпин отвечал за системы вентиляции конноспортивного комплекса «Битца», гостиницу «Спорт», торговый и выставочный комплексы на Красной Пресне, гребной канал в Крылатском и гостиницу «Молодежная» на Дмитровском шоссе. Кроме того, он участвовал в создании телецентра, реконструкции мавзолея Ленина и зданий Кремля.

В Конаковском районе Тверской области Юрий Шеляпин занимается комплексным развитием жилого поселка Ольгино.

Юрий Ефимович известен как меценат. В июле 2020 года благодаря ему 17 ветеранов войны бесплатно получили квартиры в Конаково.