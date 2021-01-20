Восемь утра, за окном еще темно. Люди уже суетятся в больничных коридорах. Кто-то успел оставить верхнюю одежду в гардеробе, а кто-то кряхтит, но тащит с собой тяжелые куртки и дубленки, чтобы занять очередь побыстрее – обычное утро в городской поликлинике.Для врачей поликлиники №1 городской больницы №7, что на Петербургском шоссе, рабочий день уже начался. Наготове тонометры и пульсоксиметры (приборы для измерения сатурации - насыщенности крови кислородом), включены компьютеры, в которые заносятся данные пациентов и информация по больничным, аккуратной стопкой сложены медицинские карточки.Доктор КомиссароваНа третьем этаже в кабинете №31 прием ведет симпатичная врач-терапевт Яна Комиссарова. Яна Юрьевна - молодой специалист, не так давно прошла ординатуру, теперь работает участковым.День участкового разделен на две части: с 8 до 10 прием в кабинете, небольшое время на перекус, потом врач отправляется по вызовам на участок. Формально, рабочий день должен заканчиваться в 15:30. Но это лишь формально. На практике прием идет гораздо дольше – пока врач не примет всех пациентов. С вызовами тоже как повезет. Сколько их будет и во сколько закончится смена, заранее сказать нельзя.Работы много – около 125 тысяч жителей Заволжья распределено на 69 участков, а обслуживают их всего 22 терапевта. Более 5500 человек на одного врача.- Здравствуйте, садитесь. Что с самочувствием? – доктор Комиссарова приветствует пациентов кратко и весь дальнейший разговор только по делу, ведь для каждого потребуется заполнить еще немало бумаг.Тем не менее, Яне Юрьевне удается быть внимательной. На приеме средних лет мужчина. Выздоравливает от ОРВИ. Доктор помнит, что живет пациент не один, интересуется:- Как здоровье мамы? В порядке?Практически все, кто заходит в кабинет, выздоравливают от какой-либо ОРВИ. Несколько человек прибыли на очередной осмотр после официально подтвержденного коронавируса.- Как анализы? Отрицательные? – интересуется доктор Комиссарова у следующего пациента. – Выписываться будем, силы есть?Между пациентами нет даже нескольких секунд перерыва: один выходит, тут же заходит следующий. Все повторяется: осмотр, опрос, измерение сатурации, заполнение бумаг, занесение информации в компьютер. Иногда приходится звонить коллегам из других подразделений, что-то уточнять относительно льготных лекарств или по другому вопросу.Кто-то в белом халате заглядывает в кабинет и интересуется, с какого времени пациентам ждать выезда к ним на дом.- На вызовы мне с десяти. Но я уже точно не успеваю, - отвечает Яна Юрьевна, глядя на часы. - Пациентов видите сколько.«Обаяния терять нельзя»Народ идет и идет. Большинство пожилые. Но есть и крепкие молодые люди. Заходит юноша. По разговору становится понятно – выздоравливает от ковида. Борьба с недугом, похоже, идет успешно: молодой человек даже пытается флиртовать с красивой Яной Юрьевной. Она, правда, шансов не дает.- Как самочувствие сейчас? - интересуется строго.- Обаяние еще не до конца восстановилось… - немного растерявшись, ответствует пациент.- Обаяние, вижу, всегда с вами, его терять нельзя, - улыбается доктор. – А вот насчет обоняния – другое дело.Пациент смущен, но доволен – почти здоров, скоро на выписку.Вот уже раз в третий у Яны Юрьевны звонит личный телефон. Трубку она берет, разговаривает кратко. Но это не личные беседы, опять пациенты:- Тем, у кого коронавирус, оставляю свой номер. На всякий случай. Чтобы могли экстренно сообщить в случае ухудшения.Прием продолжается. Кто-то относится с недоверием, приносит собственный пульсоксиметр, сверяет результаты измерения сатурации. Кто-то и вовсе пытается «качать права». Редкий сегодня случай: мужчина пришел не с ОРВИ и не с коронавирусом – ему нужно направление на лечение в медцентре за пределами нашего региона. Идет по квоте, но всех документов не собрал. Доктор Комиссарова объясняет – выдать направление в обход закона нельзя, не имеет врач такого права. Пациент негодует, спорит. Задержав дальнейший прием, уходит недовольным. Но большинство пациентов все-таки дисциплинированные и вежливые.- Эх, перекусить бы, - мечтательно улыбается терапевт Комиссарова, когда за дверью скрывается очередной больной.«Откройте, это терапевт!»Перекусить не удалось. Прием завершился с задержкой на два с лишним часа. С утра пришли 24 пациента.- Получается, шесть человек по плану и еще 18 «сверху», - объясняет Яна Юрьевна и подбадривающее улыбается: - Это еще мало – легкий день.Залпом выпив по чашке чая, отправляемся на вызовы. Редкий случай – Яну Юрьевну возит служебная машина.- Мне просто повезло, - поясняет она. – У меня участки очень удаленные, пешком не дойти. А вот коллеги на своих двоих по всем адресам ходят.Пешком действительно участки терапевта Комиссаровой не обойти при всем желании: Новочеркасская, Артюхиной, Хромова, длиннющее Петербургское шоссе…В машине Яна Юрьевна разбирает направления. Какие-то поступили через регистратуру, прочие – из других медучреждений, в которых человек наблюдался не по поводу коронавируса. Если в женской консультации или каком-нибудь диспансере подозревают, что их пациент подхватил опасную хворь – сообщают в поликлинику по месту жительства.С такими вызовами случаются накладки. Едем к беременной девушке, у которой обнаружились симптомы ковида. Звоним в домофон: «Терапевт, к пациентке приехала. Откройте!» А в ответ получаем – «Она тут не живет. Уже давно по другому адресу». Значит девушка, переехав, новый адрес медучреждению, где наблюдается, не сообщила. И сама, как должна была, к терапевту еще не обратилась.Еще по одному адресу нам никто не открыл. Яна Юрьевна пишет записку и оставляет в двери. Передает информацию в поликлинику. Едем дальше.Все вызовы сегодня – пациенты с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус, либо те, у кого уже есть положительные на COVID-19 анализы.- И так каждый день? Не страшно?-Работа такая, привыкли уже. Да и потом, почти все мы с коллегами уже переболели, - отвечает доктор и вновь подносит к уху телефон: с вопросами звонит очередной пациент.Легкий деньОбъехали тринадцать адресов. Итого за 4 часа пять человек по плану и восемь пациентов сверх нормы. На улице потихоньку темнеет – шестой час вечера. С восьми утра ни минуты перерыва, чтобы расслабиться или собраться с силами, не было. За ушами ломит от тесемок защитной маски, желудок нагло и громко урчит с голоду, голова идет кругом от огромного количества информации – и это у меня. Как удается оставаться собранной и бодрой Яне Юрьевне – недоумеваю.- Да что вы, нам повезло, сегодня легкий день, - все-таки немного устало улыбается терапевт Комиссарова. – Тринадцать вызовов – ерунда. В последнее время около двадцати – обычное дело! Не считая приема в поликлинике, конечно.Рабочий день на этом не заканчивается. Нужно ехать обратно в поликлинику, фиксировать информацию по всем вызовам, подавать «экстренные». «Экстренные» - это сообщения, которые доктор обязан передать в Роспотребнадзор. Информация о каждом пациенте, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция. И еще - отчеты в фонд медицинского страхования, без которых работа больницы не будет оплачена.Несмотря на то, что придется еще поработать, Яна Комиссарова довольна – трудовой день заканчивается по нынешним меркам рано. Останется какое-то время на отдых или свои дела. Частенько случается ездить по пациентам часов до девяти вечера. Потом ужинать, ложиться спать и снова заступать на смену. А перед Новым годом работали и того дольше. Одному из участковых терапевтов пришлось идти на последний вызов около часа ночи – иного выхода просто не было.Яна Юрьевна – врач ответственный и внимательный. А еще она молода. В ней много профессионального энтузиазма и задора – до выгорания, к счастью, далеко. Но на такой работе люди выгорают – это не секрет. И некоторые прощаются с должностью участкового. Уходят в ковидные госпитали, где труд в условиях опасной инфекции кажется им более спокойным и систематизированным, чем на своих нескольких участках. Да и оплачивается получше.Да, в поликлинике соблюдаются санитарные нормы, пациентов запускают по одному и на входе всем измеряют температуру, в кабинетах есть раковины для мытья рук и стоят хорошие санитайзеры. Но страх подцепить опасную болячку преследует постоянно. Да и как его можно избежать, зная, что ежеминутно ты можешь оказаться (и оказываешься!) в контакте с этой заразой. Особенно – на выезде на дом к пациентам, у которых коронавирус в разгаре.Проведя день в поликлинике, понимаешь: как бы не бодрились врачи, они находятся под постоянным прицелом. И в этой ситуации им можно пожелать только здоровья и сил. Ну и финансовой отдачи от труда на передовой коронавирусного фронта, конечно.