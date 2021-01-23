Коронавирус в Твери, последние новости на 23 января 2021: новые прививочные пункты и новые кадры для службы 122

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 23 января 2021 года: 217 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 27 239 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 222 874 человек (+326)

Изолирован 3866 больных (-113).

Умерли 499 человек (+5).

Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 22 января выявлен 8714 случай заражения коронавирусом (+63 за сутки).

Также в лидерах:

Конаковский район - 2015 (+4),

Вышневолоцкий городской округ - 1581 (+18),

Ржев - 1496 (+6),

Торжок - 1284 (+14),

Кимры - 1171 (+10),

Калининский район - 1072 (+7).

Графика: Яндекс

С 23 января в Верхневолжье прививки от коронавируса можно будет сделать в 30 пунктах. Об этом сообщили на заседании оперштаба, который провел губернатор Игорь Руденя.

Сейчас пункты вакцинации работают в Твери в областной клинической больнице, в клинической больнице скорой медицинской помощи, в горбольницах №1 и №7, в центре имени В.П. Аваева, а также в медико-санитарной части №141 Удомли и четырех районных больницах в Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве и Торжке.

Добавим, что на базе горбольнице №1 открыт еще один кабинет в поликлинике №2 на Смоленском переулке, 4.

В субботу прививочные пункты должны открыть в Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской,Селижаровской, Торжокской ЦРБ, в больнице «РЖД-Медицина» и медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

Записаться на вакцинацию можно по номеру 122, через региональный медицинский портал medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов в будние дни.

С 10 февраля запланировано открытие ещё ряда кабинетов для вакцинации от коронавируса. Также в регионе появятся выездные прививочные бригады.

В Тверской области усилят кадрами службу «122». Вопрос рассмотрен на совещании о работе скорой медицинской помощи в Тверской области 22 января.

Круглосуточная «горячая» линия 122 принимает обращения граждан по вопросам здравоохранения, здесь ведутся врачебные консультации, запись на вакцинацию от COVID-19.

Также планируется увеличить число специалистов Единого диспетчерского центра, созданного на базе Тверской станции скорой медицинской помощи.

Здесь принимают вызовы по телефонам 103 и 112.