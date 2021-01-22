Как лучше всего травить тараканов в многоквартирных домах Твери

Ждёт ли жителей многоквартирных домов Твери нашествие тараканов и как обезопасить от них квартиру - прокомментировал Роспотребнадзор. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Как лучше всего травить и уничтожать тараканов и ждет ли жителей многоквартирных домов Твери нашествие этих насекомых в 2021 году рассказали в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что периодическая активизация тараканов в многоквартирных домах неизбежна. Она соответствует циклу размножения этих насекомых, поясняют эксперты. Всего таких пиков в году два, один из них приходится на февраль, другой - на летнее время.

Об этом сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

- Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом, - заявила Рославцева в интервью радио Sputnik.

Защитить квартиры от нашествия тараканов в НИИ дезинфектологии рекомендуют сетками на вентиляционных отверстиях в кухне и ванной комнате. Если тараканы все же проникли в дом, советуют применять обычные пищевые приманки, к которым у тараканьей популяции еще нет привыкания. При этом, по словам эксперта, тараканы уже мало уязвимы перед пиретроидом, с которыми обычно работают службы дезинсекции.