Коронавирус в Твери, последние новости на 22 января 2021: где сделать прививку от COVID-19 многодетным и губернаторский план вакцинации

В эфире телеканала губернатор Игорь Руденя рассказал о планах на массовую вакцинацию населения. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 22 января 2021 года: 220 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 27022 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 222 548 человек (+316).

Изолирован 3979 больных (-79).

Умерли 495 человек (+2).

Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 21 января выявлен 8651 случай заражения коронавирусом (+60 за сутки).

Также в лидерах:

Конаковский район - 2011 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 1563 (+15),

Ржев - 1490 (+4),

Торжок - 1270 (+5),

Кимры - 1161 (+3),

Калининский район - 1065 (+13).

Графика: Яндекс

Накануне вечером губернатор Игорь Руденя вновь вышел на телесвязь с жителями региона.

Речь, в эфирной студии федерального канала (нынче здесь новый дизайн в фиолетовых тонах), конечно же, зашла о коронавирусе и в, частности, о вакцинации.

Игорь Руденя рассказал, что регионе начали делать порядка 500 прививок от COVID-19 в сутки.

- Наш план на ближайшее время, я думаю, максимум через две недели, выйти на уровень 2000-2200 вакцинаций в сутки, - добавил губернатор.

На сегодняшний день в регионе уже привились 3645 граждан.

В Тверскую область доставлено более 19 тысяч доз вакцины «Спутник V».

По информации от областного правительства, до конца февраля ожидается поставка еще 55 тысяч доз вакцины от коронавируса.

А между тем в Тверской области многодетные семьи могут записаться на прививку от коронавируса в муниципальных семейных центрах по месту жительства. Там же проходят консультации по вакцинации для многодетных родителей.

При обращении в семейный центр многодетным родителям необходимо сообщить о желании пройти вакцинацию, указав членов семьи, готовых привиться, и их возраст, а также количество детей в семье, место проживания, контактный номер телефона.

Напомним, что массовая вакцинация населения началась в Тверской области 18 января.