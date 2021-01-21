Погода на 21 января 2021 в Твери: как резкое потепление скажется на метеочувствительных людях

Рассказываем, почему резкое потепление, которое приходит а Тверскую область, плохо скажется на здоровье некоторых граждан. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

21 января 2021, в Тверской области синоптики прогнозируют резкий подъем температуры воздуха днем от -12 до -3 градусов, ночью также -12…-3 градуса.

Атмосферное давление ниже нормы – 743 мм рт ст. Влажность воздуха – 80%. Ветер южный 5-10 м/сек.

В пятницу, 22 января, температура воздуха продолжит расти: антициклон принесет потепление - до +2 градуса днём. Такой резкий температурный скачек, а ведь еще пару дней назад в регионе стояли морозы под -25 градусов, вреден для метеозависимых людей и людей с некоторыми хроническими заболеваниями.

Антициклон - это атмосферный вихрь. давление в его центре очень высокое, а погоду он приносит ясную, безветренную и сухую.

Люди с разными болезнями чувствуют антициклон неодинаково: кому-то плохо, когда он лишь на подходе к родному городу, а другим - когда уже улетает.

Специалисты-медики, занимающиеся исследованиями влияния изменения атмосферных процессов на организм человека отмечают, при приближении антициклона плохо гипертоникам, а напоследок - гипотоникам. Но есть у антициклона особенность: когда он «зависает» над крупным городом, все химические вредные примеси прибиваются к земле. И этой гадостью приходится дышать - отсюда обострение бронхолегочных заболеваний.

Резкий перепад температур может вызвать головную боль, головокружение и ломоту в "проблемных" суставах, проблемы с сердечно-сосудистой системой и др.

Оттепель, по прогнозам синоптиков, продлится все выходные и часть следующей недели, после чего в Тверской регион снова придут морозы.