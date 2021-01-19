Тело погибшего 59-летнего мужчины было обнаружено в стволе колодца на дачном участке в селе Алкатово Осташковского городского округа Тверской области. О ЧП 17 января сообщили следователям регионального СКР.Незамедлительно был организован выезд следственной группы. Место происшествия осмотрели полицейские и криминалисты.- Каких-либо следов борьбы, волочения или изменения обстановки на придомовой территории обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.Вместе с тем сыщики уточнили, что на теле погибшего мужчины присуствуют следы воздействия электрического тока, поэтому есть основания полагать, что мог произойти несчастный случай.Точную причину смерти установит экспертиза. По результатам проверки будет принято решение - возбуждать уголовное дело или нет.