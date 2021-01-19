Весь православный мир 19 января празднует Крещение Христово, и верующие отправляются в храмы, чтобы запастись освящённой водой. «КП»-Тверь» выбрала несколько храмов в региональном центре и посмотрела, соблюдают ли прихожане требования Роспотребнадзора. По нашим наблюдениям, маски надевают все, но стоять на почтительном расстоянии в 1,5 метра не все привыкли.В церкви Александра Невского рядом с Бобачевской рощей не так много народу. Никакой толкучки, все спокойно ждут своей очереди, чтобы набрать воду. Служительница, заметим – в маске и перчатках, говорит, что постепенно с утра за святой водой приходило много жителей. Не только из этого района. Возможно, поэтому антисептик в дозаторе здесь закончился.Мы расспросили одну из жительниц Зеленого проезда, которая старается каждый год ходить за освященной водой.– Воду пьем, с молитвой. Просим Господа о здоровье, об исцелении наших родных и близких… Молимся, чтобы хуже не было – много не просим, – поделилась сокровенным Татьяна.В центре, в Соборе Вознесения Господня на Тверском проспекте тоже никакого ажиотажа не было. Прихожане спокойно подходили за водой. Один из посетителей, Дмитрий, поставил несколько свечек перед иконами.– Год стоит, не портится. Пьем, помолясь, так сказать, по зову души… Вообще, часто бываю в церкви, – рассказал Дмитрий.Когда выходил из храма и обратился к просящим милостыню, старушки рассказали, что на утреннюю службу пришло очень много горожан – весь храм был забит.По дороге в очередную церковь замечаешь, что народ, в основном, идет со своими бутылками. И удобнее, и стоять в очереди за емкостью не надо. Да и по объему в разных местах бутыли различаются – где-то только 2 литра, в другом храме – варианты от 1,5 до 5 литров… В общем, удобнее со своей.Что касается масок, то эту меру безопасности соблюдают повсеместно.Правда, к сожалению, не во всех намоленных местах пришедшие за святой водой стоят на расстоянии полутораметровой социальной дистанции. В частности, мы стали свидетелями такого в Соборе Успения Пресвятой Богородицы (в районе Речного вокзала), в церкви Христорождественского монастыря (на улице Спартака), в Соборе святого Александра Невского около железнодорожного вокзала.Люди стояли в очереди близко друг от друга. Рядом с ж/д станцией в соборе, который посещают и гости города, одна женщина даже сделала другой замечание:– Ну, правда, я отстраняюсь, а вы прямо в нос мне дышите!На вопрос от «Комсомолки» – не страшно ли приходить в церковь в период распространения коронавируса, несколько человек ответили примерно следующее:– Нет, не страшно! На всё воля божия, на всё!Что ж, вера и посещение храмов – это личное дело каждого человека. Мы лишь напоминаем, что в местах массового скопления людей шанс заразиться какой-либо болезнью довольно высок. Даже защитная маска, как говорят врачи, не средство 100%-ной защиты. А, как говорится, береженого Бог бережет.