Заявочная кампания завершилась в конце декабря. Заявки на участие подавали по 20 компетенциям – 18 компетенций, которые и ранее проводились на REASkills + новая компетенция «Машинное обучение и большие данные» и компетенция «Инженерное мышление. Каракури». Теперь мероприятия будут проводиться в рамках дивизионального чемпионата.По итогам заявочной кампании на отборочные мероприятия REASkills2021 заявилось 560 участников, что на 110 человек больше, чем на прошлый чемпионат. В числе лидеров по количеству поданных заявок вошла Калининская АЭС. От крупнейшего энергетического предприятия Верхневолжья для участия в чемпионате заявились 67 конкурсантов и экспертов по 11 компетенциям. В этом году впервые в компетенции «Технологические системы энергетических объектов» главным дивизиональным экспертом выступит работник КАЭС Алексей Леонов.Отборочные мероприятия по всем компетенциям пройдут в период до 30 января, после чего главные дивизиональные эксперты подведут итоги и в феврале станут известны участники V Дивизионального чемпионата профессионального мастерства REASkills2021.*Дивизиональный чемпионат REAskills является отборочным туром перед отраслевым чемпионатом профессионального мастерства AtomSkills по методике WorldSkills и проводится в электроэнергетическом дивизионе для развития компетенций сотрудников в соответствии с отраслевыми и международными требованиями.