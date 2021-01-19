В ночь с 18 на 19 января на Крещение около Речного вокзала на территорию, где обустроили купель для желающих совершить омовение, а также установили пункты обогрева и полевую кухню, пускали одновременно по несколько человек. Таким образом, у иордани не было очереди, и пришедшие спокойно окунались. А вот за специальной оградой, стоявшие на набережной тверичане не потрудились соблюдать социальную дистанцию. Между тем, мороз коронавирусу не страшен.Около 23:30 перед входом на место, где проходили крещенские купания, скопилось человек 20-30. Многие обсуждали предстоящее окунание в прорубь и делились знаниями о предмете.– Главное, первые 20 секунд продержаться…– Да я помню в -30 купался в деревне!– Ничего себе, сколько полиции!Безопасность на месте купаний обеспечивали около 70 сотрудников силовых ведомств. В том числе, полиция, Росгвардия, спасатели МЧС. Рядом с помостом дежурило судно на воздушной подушке.Примерно в 23:47 вокруг иордани прошел крестный ход. Игумен Петр Танашкин совершил чин водоосвящения. На ограде закрепили хоругви и икону. Присутствующие казаки умывались освященной водой, мочили голову и надевали шапки. Священник благословлял горожан пришедших окунуться. А спасатели поддерживали тех, кто крестился и погружался в ледяную воду – с головой или лишь по шею.На этот раз к раздевалкам, а затем к иордани пропускали максимум по трое. Никто из пришедших поддержать купающихся не мог спуститься с телефоном и снять происходящее на фото или видео. Окунулся – вылез, будь любезен одеться и покинуть территорию, чтобы запустили следующих.Сайты с погодой показывали, что на улице всего (по меркам стоявших на неделе крещенских морозов) -16. Но как только постоишь на месте, начинал пробирать холод. Некоторые тверичане подходили непосредственно к купели в халатах, тапочках да еще и накрывшись полотенцем.– Вот чудеса – на улице холодно, но не особенно ощущается, – удивился священник Петр Танашкин.Чудесами казалось и то, что люди не очень-то беспокоились о своей безопасности за территорией купаний. В момент их начала у ограды как спереди, так и сбоку, толпились ждущие возможности попасть внутрь, а также просто любопытствующие. Я лично, ожидая начала мероприятия, видел, что многие пришедшие к 23:20 были без масок, будто никакие ограничения в регионе и требования Роспотребнадзора не действуют. Хочется верить, что хоть потом они надевали средства индивидуальной защиты.Иных ЧП нами замечено не было.