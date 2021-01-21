Коронавирус в Твери, последние новости на 21 января 2021: 8 прививочных пунктов и 4 ЦАПа

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 21 января 2021 года: 222 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 26 802 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 222 232 человека (+258).

Изолирован 4 077 больной (-39).

Умерли 493 человек (+3).

Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 20 января выявлен 8591 случай заражения коронавирусом (+56 за сутки).

Также в лидерах:

Конаковский район - 1998 (+25),

Вышневолоцкий городской округ - 1548 (+14),

Ржев - 1486 (+6),

Торжок - 1265 (+12),

Кимры - 1158 (+6),

Калининский район - 1052 (+5).

Графика: Яндекс

В Тверской области продолжается создание инфраструктуры для массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

Действует 8 прививочных пунктов. Готовятся к открытию пункты в Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Лихославльской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской, Торопецкой, Торжокской ЦРБ.

Также планируется проводить вакцинацию в горбольнице №6, клинической больнице «РЖД-Медицина», в медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

В тех районах, где не предусмотрено открытие прививочных пунктов, вакцинацию будут осуществлять выездные медицинские бригады.

Еще четыре ЦАПа (центра амбулаторной помощи больным коронавирусной инфекцией, внебольничной пневмонией и ОРВИ) открылись в Тверской области. Это ЦАПы при поликлиниках Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской ЦРБ.

Напомним, новые центры создают чтобы разгрузить поликлиники и развести потоки больных коронавирусом и других пациентов.

Сейчас они работают в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, городской больнице № 1, поликлиниках Конаковской, Бежецкой, Торжокской, Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской центральных районных больниц.

В ближайшее время также планируется открытие ЦАПа в областном клиническом кардиологическом диспансере, а также при ЦРБ Нелидова, Кашина и в Калининского района.Записаться на прием в центр можно по телефону 122 или через электронную регистратуру Тверской области.

Подробнее о том, кому необходимо обращаться в ЦАП, а не поликлинику, и как это сделать, читайте здесь.

Центры амбулаторной помощи работают ежедневно с 8:00 до 20:00.