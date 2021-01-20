При каких условиях в Тверской области может произойти отмена масочного режима в Тверской области 2021. О том, когда обязательное ношение масок в регионах России может быть отменено пояснил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от COVID-19. Он отметил, что пока идет вакцинация, маски необходимо носить всем.- Так как имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих, - пояснил министр.Министр здравоохранения объяснил, что после второй вакцинации, пока формируется иммунитет, обязательно нужно заботиться об окружающих людях: продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета.Он сформируется тогда, когда вирус прекратит циркулировать на значительной географической территории нашей страны и других стран. До этого времени ношение масок будет обязательным.