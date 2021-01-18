В России объявлена массовая вакцинация от коронавируса. В наш регион, к примеру, поступила новая партия доз вакцины «Спутник V» - 14 тысяч. При этом уже немало известных в стране людей испытало на себе действие прививки от COVID-19. Среди них - министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова (известно, что она привилась «Вектором»), артисты Владимир Машков и Михаил Боярский, телеведущий Дмитрий Крылов и т.д.В Верхневолжье также уже сделали прививки несколько небезызвестных людей.Вакциной «Спутник – V», еще в ноябре привился депутат Государственной Думы от Тверской области Сергей Веремеенко. Он рассказал об этом у себя в Инстаграме. Даже выложил видео, как ему делают второй укол. На какие-либо побочные эффекты или ухудшение состояния слуга народа не жаловался.«Спутником-V» привился и главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский. Он сообщил об этом тверским СМИ в начале декабря.Александр Раздорский также рассказал, что последствия от вакцины были, но несерьезные. В частности, он на следующий день после прививки почувствовал небольшую слабость, головокружение. Также у него до 38 градусов поднялась температура. По словам эпидемиолога, ничего страшного не произошло, это была нормальная реакция организма на антигены для выработки иммунитета.О том, что пока не сделал прививку, но уже записался на вакцинацию, сообщил глава Оленинского района Олег Дубов. В посте в соцсети он написал, что считает прививку единственным реальным способом защиты населения от коронавируса.- Думаю, что чем больше людей будет привито, и чем быстрее это будет сделано - тем раньше закончится эпидемия и мы вернемся к нормальной жизни! - пишет Олег Дубов.Готовятся сделать прививки и практически все актеры и сотрудники ТЮЗа. Об этом «КП-Тверь» рассказал директор театра Александр Бахарев:- Мы сейчас готовим списки на вакцинацию и хотим коллективно, всем театром ее пройти.Как удалось узнать «КП»-Тверь», обе прививки вакциной «Спутник V» сделал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. Причем первую прививку - до Нового года, а вторую - уже после.Не секрет, что от коронавируса привился и губернатор Игорь Руденя. Он сообщил об этом на пресс-конференции по итогам года.- Я сделал прививку еще когда была неопределенность и набирали добровольцев для вакцинирования. И первую, и вторую. Чувствую себя хорошо. Есть некая уверенность, что не заразишься. На своем примере могу сказать, что все работает, - рассказал тогда губернатор.По недавней официальной информации областного правительства, в регионе до 18 января вакцинацию прошли более 2000 граждан.ВАЖНО!Сейчас прививочные кабинеты для массовой вакцинации открыты в Твери на базе городских больниц №1 и №7, больницы скорой медицинской помощи, Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, областной клинической больницы, а также в Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской ЦРБ.По информации областного правительства, в течение двух недель в регионе будут открыты еще 27 прививочных пунктов.Также на конец февраля запланирован старт выездной вакцинации в муниципалитетах.Записаться на прививку может каждый желающий в возрасте от 18 лет. В том числе и пожилые граждане. Верхняя возрастная планка не ограничена: в конце декабря федеральный Минздрав разрешил прививать «Спутником V» людей старше 60 лет.Для записи необходимо просто позвонить в поликлинику больницы, где проводится вакцинация. Но для пожилых граждан формируется отдельная очередь во время наименьшей заполненности поликлиник.Также записаться на вакцинацию можно по телефону «122» или через электронную регистратуру medregtver.ru.Допуск к вакцинации дает врач-иммунолог. По итогам консультации с желающим сделать прививку он принимает окончательное решение. Причиной для отказа в прививке может стать обострение хронического заболевания.