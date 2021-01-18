Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 18 января 2021 года: 224 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 26 134 случая заражения COVID-19.Выздоровели 21 543 человека (+241).Изолирован 4104 больной (-17).Умерли 487 человек (0).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 17 января выявлен 8378 случай заражения коронавирусом (+57 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1878 (+16),Вышневолоцкий городской округ - 1525 (+12),Ржев - 1471 (+8),Торжок - 1229 (+12),Кимры - 1145 (+8),Калининский район - 1026 (+10),Бологовский район - 749 (+4).Тверскую область продолжает морозить - в ночь на 18 января 2021 столбики термометра опустились до отметки в -27 градусов. Днём в понедельник будет до -17...-19 градусов. Теплеть начнёт к середине недели, столбик термометра в четверг покажет -7... -9 градусов мороза.Оттого и мерзнут люди, а некоторые замерзают: тело 17-лётный девушки с признаками обморожения было найдено на улице посёлка Новозавидовский Конаковского района Тверской области. По факту ее смерти следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводит проверку.В морозы пожаров в домах становится больше. Так в минувшее воскресенье сгорел дом в деревне Малое Ананкино Селижаровского района Тверской области. В огне погиб пожилой мужчина.А вот женщину, надышавшуюся угарным газом при пожаре в квартире в уже упоминавшемся выше посёлке Новозавидовский под Конаково, из огня спасли соседи.Морозы и рост числа больных коронавирусом побудили тверскую епархию выступить с обращением, в котором купаться в крещенских купелях не рекомендуется.Однако, официальные места для купания не закрыты - в регионе их 40, одно ив Твери - в районе Речного.Из хороших новостей: днём в воскресенье коммунальщикам удалось ликвидировать прорыв теплотрассы, из-за которого всю ночь в 20-градусный мороз без тепла и горячей воды сидели жители домов на бульваре Гусева в Южном.