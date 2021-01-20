Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 20 января 2021 года: 223 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 26580 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 21 974 человека (+242).Изолирован 4116 больной (+22)Умерли 490 человек (+3).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 19 января выявлен 8535 случай заражения коронавирусом (+84 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1973 (+61),Вышневолоцкий городской округ - 1534 (+8),Ржев - 1480 (+5),Торжок - 1253 (+5),Кимры - 1152 (+4),Калининский район - 1047 (+9).Массовая вакцинация населения от COVID-19 идет в Тверской области с 18 января. В регион доставили свыше 14 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сегодня в регионе от коронавируса прививку сделали 2282 человека - такие цифры в официальном релизе приводит областное правительство.Сейчас прививочные кабинеты для массовой вакцинации есть на базе городских больниц №1 и №7, больницы скорой медицинской помощи Твери, Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева, областной клинической больницы, а также в Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской ЦРБ.За две недели в регионе должны открыть еще 27 прививочных пунктов. Прийти сюда может каждый желающий предварительно записавшись на прием. Записаться на вакцинацию можно по телефону медучреждений, где открыты прививочные пункты, а также по телефону \\"122\\" или через электронную регистратуру medregtver.ru.В Крещение 19 января 2021 священники привезли освященную воду в ковидный госпиталь в Вышнем Волочке, а также освятили помещения больницы.Напомним, вчера 19 января 2021 в Тверской области повсеместно совершали чин освящения воды в водоемах. Всего официально организовали 41 иордань, где можно было набрать воду. Также в этих места верующие могли окунуться в специально приспособленную прорубь.