Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 19 января 2021 года: 223 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 26357 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 21 732 человека (+189).Изолирован 4138 больной (+34)Умерли 487 человек (0).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 18 января выявлен 8451 случай заражения коронавирусом (+73 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1912 (+34),Вышневолоцкий городской округ - 1526 (+1),Ржев - 1475 (+4),Торжок - 1248 (+19),Кимры - 1148 (+3),Калининский район - 1038 (+12).В регионе приступили к массовой вакцинации от коронавируса. В Верхневолжье привезли 14 тысяч доз вакцины «Спутник V». Все желающие от 18 лет могут записаться на прием в прививочные пункты.Верхняя возрастная планка не ограничена: в конце декабря федеральный Минздрав разрешил прививать «Спутником V» людей старше 60 лет.О том, какие противопоказания могут быть к прививке и как долго сохранится иммунитет, читайте здесь. По официальной информации, на сегодняшний день от COVID-19 в регионе привились более 2000 человек.Коронавирус коронавирусом, а главная тема сегодня: Крещенские купания.Несмотря на предостережения РПЦ и тверской епархии, призывавших воздержаться от посещения купелей, запрета на проведение купаний от официальных властей не случилось.Поэтому 19 января 2021 купаться Тверской области можно в специально отведённых местах.Медики рекомендуют воздержаться от купаний людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, переболевшим коронавирусной инфекцией и до конца не восстановившим своё здоровье, людям с признаками ОРВИ, контактным с заболевшими коронавирусом.В регионе стоят морозы под -20 градусов, так что, вероятно, купальщиков будет меньше, чем обычно.Если что-то при купании пойдёт не так, следует звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.Полный список мест Крещенских купаний в Тверской областиТверь:- р. Волга, выше по течению пирса Речного вокзала напротив здания ТвГТУ (наб. А. Никитина, д. 22)Кимры:- р. Кимрка, район наб. Гавани, д. 14-16Торжок:- источник за ул. Дальняя ТроицаБологовский район:- источник в д. МшенцыВышневолоцкий городской округ:- п. Солнечный, ул. Леонтьевская, храм Преображения Господня, оз. Мстино- набережная О. Матвеева, у Богоявленского Собора- пгт. Красномайский – район Рабочей площади д.6, берег р. Шлина у д. 32- д. Осечно – с. Осечно, ул. Почтовая, около д.25, берег озера СудомляЗападнодвинский муниципальный округ:- д. Бибирево, Храм Николая Чудотворца- п. Старая Торопа, ул. Набережная (Приход Исаакия Торопецкого)Калязинский район:- г. Калязин, ул. К. Маркса, спуск в колокольне, р. Волга- г. Калязин, Заречье, напротив Калязинского краеведческого музея, р. ВолгаКашинский городской округ:- Прорубь на реке Медведица, д. Верхняя Троица- прорубь на реке Кашинка, набережная УшаковаКимрский район:- пос. Белый Городок, ул. Белгородская,1, прорубь на р. Волга у Храма Иерусалимской иконы Божьей матери- с. Белое, Никольский храм- с. Ильинское, ул. Заозерная, оз. Ильинское, у Храма Смоленской иконы Божьей матери- д. Троице-Кочки, источник за Троицким храмом- д. Абрамово, источник у Храма Рождества Богородицы- д. Николо-Ям, Никольский Храм- д. Крева, ул. Озерная, СНТ «Долина», озеро напротив Храма Рождества БогородицыКонаковский район:- г. Конаково, ул. Гагарина, р. Донховка, в районе д. 13а- с. Городня, р. Волга в районе Церкви Рождества Богородицы- р. Волга в районе комплекса «Завидово», филиал Глав УпДК при МИД России- п. Козлово, Фланденский прудКраснохолмский муниципальный округ:- г. Красный Холм, ул. Калинина, д.2Кувшиновский район:- с. ПрямухиноЛихославльский район:- д. Владычня, р. МалицаНелидовский городской округ:- д. Белейка, источник преподобного Амвросия ОптинскогоОсташковский городской округ:- д. Светлица остр. Столобный на озере Селигер- г. Осташков, оз. Селигер, полуостров Житное, д.3Сандовский муниципальный округ:- п. Сандово, микрорайон «Раменье», источникСелижаровский муниципальный округ:- д. Оковцы, источник- п. Селижарово, место впадения р. Селижаровка в р. ВолгаСонковский район:- д. Вепрь, р. КорожечнаСпировский район:- с. Выдропужск, источникСтарицкий район:- Ст. Старица, д. Маслово, источникТоропецкий район:- г. Торопец, оз. СоломиноУдомельский городской округ:- д. Ватутино, источник Флора и Лавра.