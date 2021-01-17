Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 17 января 2021 года: 226 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 25910 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 21302 человек (+231).Изолирован 4121 больной (-8).Умерли 487 человек (+3).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 17 января выявлен 8321 случай заражения коронавирусом (+54 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1862 (+1),Вышневолоцкий городской округ - 1513 (+7),Ржев - 1466 (+5),Торжок - 1217 (+12),Кимры - 1137 (+10),Калининский район - 1016 (+7),Бологовский район - 745 (+29).За весь период в регионе проведено 494985 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки - 3917.16 января в Твери ближе к утру произошел пожар в старом деревянном доме на улице Большевиков. Пожар был полностью потушен в течение часа. А в доме нашли мертвые тела трех мужчин и женщины. На место происшествия незамедлительно выехали руководитель следственного отдела, следователь и криминалист регионального СКР, сотрудники МВД.Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Тверской области, по фактам гибели людей возбуждено уголовное дело. Выясняется, кто они, и что конкретно послужило причиной их гибели. На фоне этой трагедии днем пришла, если можно так выразиться, воздушная весть. Впервые в истории России в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан». И один из этих крылатых гигантов был из тех, что базируются в Твери на аэродроме в Мигалово. Самолеты поднялись на высоту свыше 4000 метров и вместе пролетели более 600 километров. Средняя скорость самолетов была 500 км/ч.Пресс-служба Минобороны не сообщила, где конкретно был проведен рекордный взлет и полет. Однако, есть подозрение что взлетали «Русланы» также с тверского аэродрома в Мигалово.В областном правительстве приняли решение о том, что детей из семей с низким уровнем доходов будут бесплатно кормить в школе до конца учебного года - 31 мая. Таким образом продлена важная мера соцподдержки.Если школьник временно не посещает школу, учится дистанционно, одному из родителей должны предоставлять продуктовый набор на 40 рублей в день.Как сообщило областное правительство, ребенок, который находился дома семь дней, получит набор из мясных консервов, макаронных изделий, гречки и баранок. В наборы на другое количество дней могут включить рис, пшенную крупу, печенье, сушки и джем.