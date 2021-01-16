Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 16 января 2021 года: 225 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 25684 случая заражения COVID-19.Выздоровели 21071 человек (+178).Изолированы 4129 больных (+47).Умерли 484 человека (0).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 16 января выявлено 8267 случаев заражения коронавирусом (+79 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1861 (+4)Вышневолоцкий городской округ – 1506 (+20)Ржев – 1461 (+5)Торжок – 1205 (+15)Кимры – 1127 (+12)Калининский район – 1009 (+2).18 января в прививочные пункты Тверской области поступит 14 тысяч доз вакцины от COVID-19. В связи с увеличением масштабов вакцинации на заседании оперштаба губернатор Игорь Руденя поручил расширить число прививочных пунктов с удобным для населения графиком работы. Напомним, что в тверской регион пока поступило чуть больше 2200 доз вакцины «Спутник V». Первые прививки сделали медикам. Всего на сегодня в регионе привились около 2000 человек.При этом ранее власти региона соообщали, что в Верхневолжье поступят еще 2000 доз вакцины «Спутник V».Записаться на вакцинацию от коронавируса может любой желающий. На прививку необходимо приходить, минуя регистратуру, и иметь при себе паспорт, СНИЛС, страховой полис.О том, как пожилым жителям Тверской области пройти вакцинацию и какие противопоказания могут быть к прививке, читайте здесь.Где можно привиться на данный моментГородская клиническая больница №1: телефон для записи на вакцинацию - 42-45-20 с 8:00 до 10:00.Городская клиническая больница №7: телефон для записи на вакцинацию - 8-900-019-98-01 по будням с 9:00 до 12:00.Больница скорой медицинской помощи: телефон для записи на вакцинацию - 44-42-44 по будням с 8:00 до 16:00 (либо при обращении в регистратуру поликлиники, окно №4).Вышневолоцкая ЦРБ: записаться на вакцинацию можно по будням с 8-00 по 14-00 в кабинете №69 поликлиники №1 по адресу Казанский проспект, 121а.Тем временем почти каждый день в сми публикуются некрологи учителей и врачей. Люди этих профессий больше других подвержены риску заражения ковидом, ведь работают и общаются с большим количеством народа.Так в тверской школе №17 скончалась учитель русского языка и тературы Татьяна Владимировна Костова. Ей было 53 года. Некролог появился на сайте школы 8 января.- От нас ушел удивительно светлый, добрый, отзывчивый человек, прекрасная женщина, замечательный учитель и коллега, - вспоминают о ней в школе.В школе №17 Татьяна Костова работала более десяти лет. Общий стаж работы - более 17 лет.Напомним, в октябре 2020 года в 17-й школе умерла учитель математики Любовь Алексанровна Дмитриева. Она работала учителем 45 лет.14 января ушла из жизни заместитель главного врача по качеству медицинской помощи городской клинической больницы №7 Марина Алексеевна Березовская. Ей было 53 года. Некролог опубликован на сайте больницы.Марина Алексеевна 27 лет посвятила здравоохранению Тверской области.Прощание с Мариной Алексеевной Березовской состоится 16 января в 9:45 от морга больницы.