Недавно в Верхневолжье, в Кимрах, случилось несчастье: не стало известного всему городу Коли Прошивалко. Этот обездоленный человек запомнится кимрякам своей исключительной добротой и беззлобностью. Деньги на его похороны собирали, как говорится, всем миром.Инициативная группа горожан поставила в одном из магазинов в центре Кимр, где так часто проводил время погибший, банку для сбора средств на его похороны. Кто же он был? И почему многие кимряки вспоминают о нем с симпатией, а то и просто с любовью?- Я его знала лет двадцать, и, сколько жила в Кимрах, всегда он был на глазах и на слуху. Коляна знали все, причём все местные жители разных поколений. Он был смешной, но какой-то лёгкий, без агрессии. Как домовой, добрый и какой-то родной, - вот один из показательных комментариев под постами о сборе денег в кимрских группах в соцсетях.Вот еще:- Очень жаль. Такое ощущение, как будто умер родной мне человек. - Хороший был мальчишка, упокой Господи душу раба твоего и отпусти ему всяки грехи. Аминь... Тяжёлая судьба, он вырос на глазах у всего города, все его знали, он был как местный хранитель Кимр.Повторюсь, многие писали об этом Коле с такими чувствами.Как рассказал «КП»-Тверь» немного знавший Николая редактор местной газеты «Кимры Сегодня» Дмитрий Ступин, в таком отношении нет ничего удивительного:- Это был очень доброжелательный, улыбчивый человек, он всегда стремился помочь всем абсолютно бескорыстно. Часто подходил к людям, всегда улыбался, желал добра. Еще раз скажу, в нем злобы вообще не было, нисколько, только доброта. Его часто можно было увидеть в центре города. Это недалеко от нашей редакции. Он помогал всем, даже, бывало, пожарным помогал на пожаре тушить огонь.Со слов Дмитрия можно сделать вывод, что Коля был этакий местный блаженный.- Да, что-то в этом есть, - соглашается Дмитрий. - Он был со странностью. По правде говоря, немного отсталый в умственном развитии. Но он не попрошайничал, постоянно где-то подрабатывал. Например, на рынке. И, кстати, строго говоря, он не был бомжом, как многие пишут. У Николая был дом, мама и сестра. Просто он был таким человеком. С детства любил жить на улице. Он, кстати, молодой ведь был: около 30 лет.Что скрывать, была у Николая пагубная любовь к выпивке. Она его, по слухам, и сгубила. Говорят, он провалился под лед на речке, сумел вылезти, но замерз.Пусть земля ему будет пухом.В Кимрах его называют легендарным человеком. Есть даже предложения поставить Николаю памятник.Вот что писали в соцсетях:- Памятник должен быть похож на памятник Кругу. Николай должен сидеть на лавке в центре с пластиковым стаканом, чтобы каждый мог туда подлить выпить. Центр всегда твой, брат. Площадь им. Коляна Центрового.А что, в этом что-то есть...