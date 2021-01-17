Популярность случилась у двухлетнего голубя Александра всего месяц назад: накрыла волной лайков, сошла лавиной обожания фолловеров.А до этого жил-поживал себе в обычной квартире в Твери, полетывал себе по комнате хозяйки 16-летней Анастасии.Александром-Сашей его назвали потому, что у голубей долго непонятно - мальчик это или девочка. Александр оказался самец.Хозяйке своей он был благодарен: спасла птенцом от смерти на улице, выходила, оттого и с руки у неё ест, и команды кое-какие выполняет, и домочадцев узнает. В общем, жил, корм клевал. Гуля-гуля-гуля!И тут... в начале декабря 2020 решила Настя завести ему канал в TikTok (@Alexander_Golub) Так... ради прикола. И красавец сизокрылый пользователям соцсети понравился. Зашёл контент, прямо скажем.Уже третье мини-видео (а постят сюда видосики от 40 до 60 секунд) набрало более 500 тысяч лайков. А уж комментариев-то море: под каждым видео-постом по много сотен. И ничего особенного Саньку-голубю делить на видео не пришлось - сиди себе гули, а хозяйка тебя между крылышками поглаживает, шейку чешет.Число подписчиков на аккаунте голубя Александра за месяц перевалило за 41 тысячу.Хозяйка Анастасия тем временем готовит новые видео, в перерывах между учёбой на кинолога в техникуме при Московской ветеринарной академии имени Скрябина. Александр не единственный ее питомец. Кошка, собака, рыбки...- Когда уезжала в общежитие муравьев пришлось отдать, - с грустинкой в голосе вспоминает она.Само собой, Александр без ветпомощи и ветнадзора не остается - помимо осмотра хозяйки, посетил ветеринара в клинике.Оказался полностью здоров. Ест он корм для средних попугаев из зоомагазинов. В свободное от съемок в TikTok время, отдыхает в железной клеточке, ибо может нагадить, где неположено.- А о чем комментарии-то под видео? Какие-то голубоведы и голубоводы комментируют? - интересуемся у хозяйки звездной птицы.- Ну что вы, нет. Таких совсем немного. В основном обычные пользователи умиляются. Но много и таких, которые просят, даже требуют, чтоб я птицу выпустила. Я таким обычно отвечаю: а вы что ж своих питомцев на улицу не выгоните? - делится Анастасия.Отвечать удаётся не на все комментарии и Настя вместе с Александром планирует прямой эфир, чтоб и на вопросы ответить и с голубиными фанатами пообщаться.Кстати, времени на то, чтоб укрепить популярность в интернете у Александра ещё вагон, при хорошем уходе и благоприятном стечении обстоятельств голуби живут до семи лет.НА ЗАМЕТКУКаковы перспективы одомашнивания сизого голубя- Насколько это опасно - держать дома уличного голубя? Птичий грипп, знаете, и прочее.- Да не так уж это опасно. Не опаснее чем кошку, - прокомментировал «КП-Тверь» российский орнитолог, зооархеолог, доктор биологических наук, профессор Андрей Зиновьев. - Голубь проживший долгое время в квартире может выжить на воле. В условиях города это не так трудно - пищи достаточно, страх перед хищниками инстинктивный. Может улететь от хозяев навсегда, но все же иногда возвращаться к родному карнизу. Конечно, если выпускать его полетать, он может что-нибудь подцепить, многие из этих заболеваний человеку почти не передаются, кроме орнитоза.