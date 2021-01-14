Тверь борется за звание города высокой культуры! Такой вывод следует из крупного федерального исследования, в котором отметилась областная столица.Финансовый университет при Правительстве РФ выпустил итоговое исследование качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек за 2020 год. Анализу подверглись 75 городов. В общем рейтинге позиция областной столицы невысока: 45-е место (это ниже середины списка). Отметим, однако, что идем мы хорошо: за два года столица Верхневолжья прямо-таки взлетела вверх. В аналогичном исследовании по итогам 2018 года наш город был на предпоследнем месте.К тому же по одному из параметров Тверь попала в десятку лучших, а именно по интересу, который горожане проявляют к культуре.Помимо жизни культурной в центре внимания исследователей было еще пять вопросов, по каждому из которых города получали отдельную оценку.Интерес к культурным ценностямИнтерес к культурным ценностям, как уже было сказано, у нас высок. Тверь на шестом месте списка, у нас 72 балла из ста возможных. Оценку ставили исходя из опроса случайных респондентов. У горожан спрашивали, интересуются ли они театрами и музеями, читают ли книги, занимаются ли самообразованием и насколько внимательно относятся к образованию и развитию своих детей.Что ж, есть повод для гордости - самоизоляцию мы пережили, развиваясь духовно! В списке десяти самых культурных городов с нами Москва и Санкт-Петербург, наш сосед Ярославль, Калуга, Орел, Иваново, Калининград, Владимир и Брянск.По остальным параметрам наши позиции скромнее.Состояние городской инфраструктуры и качество городского управленияСамый обширный параметр, включающий исследование состояния медицины, образования, качества услуг ЖКХ, дорог, а также эффективность работы городской власти и условия для развития бизнеса.Дороги на «троечку» - 52 балла из ста. Как и бизнес-среда - 56 баллов. Медицина оценена респондентами и того хуже - 46 баллов. Но основной аутсайдер здесь - службы ЖКХ, им присудили всего 34 балла из ста возможных.Качество образования оценено несколько выше - на 64 балла. А к работе местной власти горожане оказались еще более лояльными - 73 балла! В той же Москве городским управленцам дали всего 57 баллов - чудеса, да и только.Распространенность «деструктивного» поведения населенияЭто новый интересный параметр в регулярном исследовании финансового института. Оценивались, в частности, уровень бытового насилия и бытового травматизма, статистика ДТП с летальными исходами и прочая печальная статистика, где причиной трагедий был поведенческий аспект.«Деструктив» в Твери низок. Областная столица получила 88 баллов из ста (по методике исследования, чем выше оценка, тем слабее деструктивные наклонности горожан).Конфликтность социальных отношенийОщутимо присутствует. Оценку ставили в зависимости от количества судебных тяжб, обращений в правоохранительные органы, конфликтов с финансовыми компаниями, в том числе по поводу выплат кредитов. Считали так же, как и предыдущий параметр: чем выше оценка, тем ниже напряженность. Наш балл 67 из 100. В сравнении с другими городами ситуация с социальной конфликтностью у нас похуже среднего.Склонность к миграции63 из 100. Чем выше балл, тем ниже желание людей покинуть город в поисках лучшей жизни. Тверичане таки подумывают о том, чтобы переехать в мегаполис крупнее и развитее. Однако и из Москвы многие стремятся уехать к более тихой жизни (75 баллов). А вот Грозный покинуть не хочет никто (100 баллов).Уровень дохода населенияПохвастаться нечем - 46 из 100. Оценка прямая: чем выше уровень финансового благополучия, тем выше балл. До москвичей, вполне логично, нам далеко (у них 100 баллов). Зато в том же Грозном, откуда никто не хочет уезжать, доходы оценены всего на 36 баллов.