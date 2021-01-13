Мир не без добрых людей - справедливость этой поговорки подтвердилась в очередной раз. Огромное количество людей откликнулось на известие о беде, произошедшей в семье звезды тверского телеэфира 90-х и нулевых годов Ольги Зеленовой.Осенью 2020 года «КП»-Тверь» рассказала о страшном пожаре, который произошел в единственной квартире нашей коллеги-журналистки. Огонь оставил семью из четырех человек практически без крыши над головой. Сгорели личные вещи, документы, одежда, мебель.А сегодня Ольга уже начинает обживаться в отремонтированной квартире. И очень благодарит всех, кто пришел на помощь.- То, что произошло, - просто фантастика! Знакомые и совершенно незнакомые люди пришли нам на помощь абсолютно бескорыстно. Известные тверские предприниматели помогли со стройматериалами и оплатой ремонтных работ. Помощь приходила и от совершенно обычных людей: они собирали деньги, оказывали моральную поддержку, что тоже очень важно! Всем им я безмерно благодарна! Очень многие откликнулись по вашей публикации и продолжают звонить до сих пор, - делится Ольга.Сейчас квартира телеведущей практически полностью отремонтирована. Уложены новые ламинат и плитка, зашиты в гипсокартон и оклеены обоями стены, установлены двери, окна украшают новые занавески. Остается лишь решить мелкие бытовые проблемы. А Ольга не перестает удивляться неравнодушию людей, считая, что произошедшее можно назвать большим жизненным уроком.- Может быть, все это случилось для того, чтобы показать: а люди-то добрые! И мир совсем не так плох, как принято считать, - говорит журналистка. - При всех заботах и личных проблемах, заставляющих нас черстветь, большинство людей очень отзывчивы и неравнодушны к чужой беде!