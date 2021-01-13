Помимо этого, за счет участия муниципалитета в программах софинансирования (долю городского округа обеспечил Концерн «Росэнергоатом») в 2020 году были привлечены из бюджетов Российской Федерации и Тверской области в местную казну дополнительно 143 млн рублей. В целом объем инвестиций в благоустройство и формирование комфортной городской среды Удомельского округа, составил порядка 290 млн рублей.Кроме того, в рамках благотворительной программы 18 миллионов рублей направлено на оказание адресной помощи гражданам, поддержку социальных и образовательных учреждений Тверской области.Финансирование было направлено на капитальный ремонт двух центральных улиц города атомщиков. Одна из них уже готова, ремонт второй планируется завершить в 2021 году. Более комфортными стали девять дворовых территорий. Там обновлено дорожное полотно и тротуары, организованы дополнительные парковочные места и освещение, установлены детские площадки, обрезаны деревья.В основной перечень работ вошло благоустройство двух общественных территорий. В районе торгового центра «Парус» появилась зеленая зона отдыха с тротуарами, клумбами, арт-фигурами и детским игровым комплексом. Завершен первый этап масштабной реконструкции парка им. А.Г. Венецианова, включающий озеленение территории площадью более 8 гектар, создание сети прогулочных дорожек, строительство амфитеатра и ярмарочных павильонов.Экологическую ситуацию в Удомле улучшила установка семи современных контейнерных площадок для сбора бытового мусора. В частном секторе города протянули 1,6 км трубопровода сети холодного водоснабжения и приступили к строительству теплотрассы. На территории сельских населенных пунктов отремонтирован ряд объектов коммунальной инфраструктуры.В прошедшем году была полностью завершена модернизация системы уличного освещения города. Более 2000 старых светильников заменили на современные светодиодные энергоэффективные. Экономия от их использования составит около 2 миллионов рублей. Ярче и светлее стала и лыжная трасса протяженностью 4,5 км. Благодаря установке дополнительных опор и светильников она получила полностью искусственное освещение.Для развития детского технического творчества в Удомле на средства Росэнергоатома ведется реконструкция помещений, где разместятся Центр цифрового образования детей «IT-куб» и технопарк «Кванториум». Это уникальные площадки дополнительного образования по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, в области информационных и телекоммуникационных технологий.Все эти проекты реализуются под патронажем проектного офиса #ВМЕСТЕ, который объединяет специалистов атомной станции, администрации муниципалитета, подрядных организаций и управляющих компаний.«Нельзя быть успешно развивающимся предприятием отдельно от той территории, где оно находится, где живут его работники, - отметил заместитель директора Калининской АЭС Олег Лебедев. - Необходимо развивать, формировать комфортную среду для достойного проживания как персонала станции так и всех жителей городского округа».