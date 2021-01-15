Место для купания в Твери в Крещение 19 января 2021 будет одно. Окунуться в иордань можно будет на реке Волга в районе Речного вокзала, недалеко от Успенского собора. В этом году, по информации «КП»-Тверь», у места купания будут дежурить усиленные отряды полиции, которые, в том числе, должны следить за соблюдением социальной дистанции между желающими окунуться.16 января начнут делать купель, а днем 18 января, в 15:00, она будет готова.18 января в 23:30 начнется Крестный ход, после чего можно будет искупаться.В Калининском районе Тверской области запретили проводить Крещенские купания. Также врачи рекомендуют воздержаться от купания тем, кто недавно перенес коронавирус или другие болезни.