Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 15 января 2021 года: 230 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 25459 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 20893 человек (+498).Изолированы 4082 больных (-275).Умерли 484 человек (+7).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 14 января выявлено 8188 случаев заражения коронавирусом (+68 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1857 (+1)Вышневолоцкий городской округ – 1486 (+8)Ржев – 1456 (+5)Торжок – 1189 (+8)Кимры – 1115 (+9)Калининский район – 1007 (+8).12 января 2021 года в результате перенесенной короновирусной двусторонней пневмонии умерла учитель географии школы №43 Валентина Алексеевна Матвеева. От утрате сообщила администрация школы на официальном сайте.Известно, что Валентина Алексеевна работала в школе и преподавала боле 20 лет.Коллектив школы выражает соболезнования семье Валентины Алексеевны и всем, кто ее знал и помнит.Это не первая смерть от ковида учителей Твери за последнее время. С 14 января среднюю школу №50, расположенную в микрорайоне «Юность», частично закрыли. Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения.До 27 января на дистанционное обучение уйдут 5-11 классы, дошкольное отделение будет заниматься в штатном режиме. Посещать ли школу ученикам с 1 по 4 классы, будут решать родители детей.Руководство школы пошло на такой шаг потому, что накануне после болезни скончался учитель и руководитель театральной студии этой школы Евгений Неунывалов. А 14 января ушла из жизни заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов Татьяна Зайцева, также работавшая в этой школе.В соцсетях люди выражают соболезнования, многие высказываются о том, что все тверские школы необходимо перевести на дистанционку: слишком много в последнее время болеет и умирает учителей.