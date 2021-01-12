Морозным солнечным утром 12 января в Твери, в большом теплом зале здания правительства региона состоялось первое в 2021 году заседание этого самого правительства. Провел его, естественно, губернатор Игорь Руденя.Первым и главным вопросом первого заседания стало развитие в Верхневолжье сети многофункциональных центров - МФЦ.Еще несколько лет назад наш регион тащился в хвосте рейтинга ЦФО по предоставлению услуг в МФЦ. Однако с 2017 года ситуация начала меняться.Сегодня в Верхневолжье работают 34 филиала и 74 территориально обособленных, самостоятельных подразделения с 704 сотрудниками, открыты 332 «окна». По последнему показателю мы, к слову, опережаем Ярославскую, Владимирскую, Калужскую и Орловскую области.Предоставление услуг через МФЦ доступно для более 92% жителей региона. За прошлый год в МФЦ региона гражданам было предоставлено 728 тысяч услуг, из них 628 тысяч - государственные, 90 тысяч - региональные. Для сравнения: в 2017 году было предоставлено 544 тысячи услуг, из которых 494 тысячи - государственные, 40 тысяч - региональные.Самыми распространенными видами услуг являются постановка на кадастровый учет объектов недвижимости и регистрация права собственности, выдача сведений из ЕГРН, выдача и замена паспортов.Губернатор на заседании отметил, что развитие сети МФЦ в регионе будет продолжено.- Основная задача - внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить их доступность и удобство обслуживания для граждан, - отметил при этом Игорь Руденя.В 2021 году запланировано открыть новые филиалы МФЦ в семи муниципалитетах: в Молоково, Белом, Красном Холме - в июне, в Кимрах, Торжке и Ржеве - в сентябре.В Вышнем Волочке новый офис МФЦ распахнет двери для граждан уже в январе.Кроме того, есть большие планы по ремонту ряда действующих офисов. Это касается Лесного, Сонково, Торопца, Ржева, Селижарово, а также областной столицы.Кстати, напомним, что в Твери в прошлом году были открыты два новых офиса МФЦ - в Пролетарском районе в ТЦ «Этажи» (на семь окон) и в Московском районе в ТЦ «Айсберг» (на 10 окон). Суммарно оказали больше 46 тысяч услуг для граждан.Вводом новых офисов и ремонтом старых дело не ограничится. В 2021 году также в МФЦ добавят услуги загса, Главархитектуры, Фонда капремонта, выдачи биометрических загранпаспортов, водительских удостоверений.По плану объем услуг, оказанных населению в МФЦ, должен вырасти до 900 тысяч.На заседание пригласили директора филиала ГАУ «МФЦ № 3» в Твери (на улице Евгения Пичугина) Ольгу Миллер. Губернатор спросил у нее, как там организована работа в эпоху коронавируса.- Клиента и сотрудника в «окне» разделяет стекло, гражданам без масок обязательно выдаем маски, температура меряется, - ответила Ольга Миллер.Глава региона поручил рассмотреть возможность включения специалистов офисов МФЦ в перечень тех, кому в первую очередь делают прививки от коронавируса:- Нам важно, чтобы все сотрудники были в строю по максимуму.ВАЖНО!В регионе запущено мобильное приложение «Мои документы», которое помогает записаться на прием в МФЦ, получить информацию о статусе заявок, оплатить пошлины, найти ближайший филиал.