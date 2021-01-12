Снеговиков на любой вкус и цвет налепили жители Твери и области за новогодние каникулы. Изобретательности иных авторов можно только позавидовать! Видать, изоляция, связанная с коронавирусом, делает свое дело - творческого энтузиазма хоть отбавляй. А может, просто народ рад нормальной снежной погоде, которая возвращает нас в самую счастливую пору - детство.Фотографии милых, смешных, созданных с большим мастерством, а иногда даже провокационных снеговиков опубликованы в сети. Вот, например, снеговик-алкаш. Может, наболело у его автора после долгих праздников, а может, просто так фантазия разыгралась, но в поселке имени Крупской на скамейке развалился снеговик с бутылкой горячительного в одной из старательно вылепленных рук. Печатью долгого загула на его физиономии рдеет красный нос, а выражение лица говорит о том, что заканчивать праздновать снежный мужчинка не намерен. К слову, половую принадлежность этого персонажа легко определить издалека: автор потрудился и над некоторыми физиологическими подробностями.Напротив этого пропойцы еще одно произведение, рожденное длительным новогодним весельем, - огромная пивная кружка из снега. Увенчана пышной снежной пеной и даже имеет огранку. Правда, весьма подозрительную - сделанную с помощью какой-то неблаговидной желтой жидкости. Будем надеяться, что творческий процесс происходил под покровом ночи и без случайных свидетелей.Другие снеговики не столь скандально выглядят, но тоже очень интересные. Вот в Осташкове на Пеновском шоссе местные жители соорудили у своего дома огромного быка - символ наступившего года. Рядом - милейшая корова при розовом вымени.В Савватьево к Рождеству кто-то вылепил великолепную скульптуру, словно и не из снега вовсе. Дева Мария склонилась над младенцем, а об ее руку ласково трется овечка.В Торжке сфотографировали целое семейство снежных медведей. Медведица держит в лапах крохотного медвежонка. Медведь-папа горделиво восседает рядом. Там же, в Торжке, кто-то слепил льва. Царь зверей стилизован под богатые золоченые скульптуры, что одно время было модно устанавливать у входа в большие коттеджи.Оригинальный персонаж - снеговик-хипхопер - украшает одну из улиц города Белого. На плече у него магнитофон, а на голове пучок ярких дредов. Хотя, может, это поклонник регги? На эту мысль наталкивает искусственная пальма, вкопанная в снег за спиной дредастого меломана. Такая вот тверская Ямайка.Разглядывайте эти чудесные снимки, лепите своих снеговиков, обязательно делитесь их фотографиями и будьте здоровы!