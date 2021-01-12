Вот уже третий день приходится слышать про аномальные морозы, хотя на улице очень приятная зимняя погода. Так аномальные или нормальные? Вот в чем вопрос.Как рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова, человек, который знает о погоде практически все, для Тверской области среднемесячная температура января в рамках нормы – это всего -7. Да-да, все, что ниже этого показателя, уже считается аномальным морозом. Кроме того, сейчас ветер северного и северо-восточного направлений, а это усугубляет ситуацию.– Начиная с четверга будет совсем холодно. Из-за того, что идет антициклон арктический с Карского моря. На данный момент он надвигается с северо-востока, а на юго-западе властвует циклон. Именно поэтому сильно похолодало, но при этом временами на части территории области сыплет небольшой снег, – объясняет Наталья Сердитова. – А к воскресенью, 17 января, и вовсе может мороз до -30 ударить.Если обратиться к истории вопроса за 100 лет, то самый холодный январь в Тверском регионе был в 1987 году, тогда среднемесячная температура воздуха была -20,2, а самый теплый – год назад, в январе 2020-го средняя температура была всего -0,1.Если смотреть по дням, то самый холодный январский день в Тверском крае был 16 января 1940 года с рекордом -39,7, а самый «жаркий» день – 10 января 2007 года, когда термометры показывали +9.О том, что на улице всю эту неделю будет стоять мороз, со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщило областное МЧС. Спасатели разместили подробные рекомендации для населения: что делать, чтобы не замерзнуть.1. Без необходимости не выходите на улицу, не выпускайте домашних животных и не давайте детям гулять слишком продолжительное время. Требование невыполнимое, но разумное.2. Одеваться нужно многослойно, а одежда должна быть из натуральных хлопчатобумажных тканей и шерсти. А вот носить металлические украшения, которые могут быстро охладиться, не рекомендуется. Так же, как и стоять на одном месте. Если есть возможность, можно обуться в валенки. К этим советам от МЧС следует добавить житейскую мудрость: не надевайте тесных одежд, одеяние должно быть в меру свободным, тогда шанс замерзнуть невелик.И, как гласит народная мудрость, сибиряк – не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается.Добавим, что в холодную погоду нужно усиленно питаться. Завтрак и обед должны быть плотными и калорийными, а ужин легким. Также специалисты рекомендуют принимать витамины. Предварительно проконсультировавшись с врачом, конечно.3. В случае переохлаждения или обморожения не стоит заниматься самолечением, важно немедленно обратиться за медицинской помощью. График работы травмпунктов можете найти на нашем сайте kp.ru.4. Воздержитесь от дальних поездок на автомобиле. В Тверской области при необходимости МЧС развернет пункты обогрева для водителей. Такие точки будут расположены на трассах М-9, М-10 и М-11. С учетом того, где могут случиться и где раньше происходили ДТП. В Твери в качестве пунктов обогрева будут использовать соцучреждения – школы, детские сады.5. Нельзя оставлять без присмотра обогреватели и топящиеся печи, а также использовать самодельные электрообогреватели. Чтобы согреться, не используйте газовые горелки, включенные духовки или открытый огонь.СОВЕТЫ БЫВАЛОГООлег Зинченко, редактор «КП»-Тверь», в бытность жил и работал в Сибири:– Объясните детям, что в мороз трогать языком металлические предметы опасно. Язык прилипнет и будет сильно болеть.– В мороз не налегайте на алкоголь, до добра он не доведёт. Лучше – чай.– На морозе долго не болтайте по мобильным телефонам – можно отморозить кончики пальцев.– Не наносите на лицо средства, в составе которых есть вода. Она, как известно, при температурах ниже нуля замерзает.– Не берите голой рукой металлические предметы – на морозе можно получить ожог посильнее горячего, от открытого пламени.– Не дышите полной грудью, так и до ангины можно додышаться. Самое то – дышать через маску.– Немеют руки и ноги на холоде – немедленно в ближайший магазин и там отогревайтесь.– Не носите синтетическое нательное белье.– Учитесь классифицировать мороз правильно:Лёгкий мороз – от 0 до - 10.Средний – от -10 до -20. Они у нас сейчас.Сильный – от -20 до -30. Их мы ждем со дня на день.Жесткий – от -30 до -40.Арктический – от -40 до -55. Кстати, самая низкая температура, которую зафиксировали на территории Тверской области, была -43,8 градуса, случилось это 31 декабря 1978 года.Ну и мороз, которого у нас никогда не было, – антарктический – от -60 до -90 градусов.И помните, вдвоем под одним одеялом теплее, чем по одному под двумя.Не болейте!