Справка от врача после однодневного отсутствия ребенка в саду или в школе в Твери больше не нужна.Получение такой справки в период пандемии коронавируса было очень затруднительно для родителей.Руководство образовательных учреждений настаивало, что такая справка обязательна и родителям вместе с детьми приходилось идти за ее получением в поликлинику, а там велик риск заразиться в очередях не только коронавирусом, но и другими заболеваниями.Родители за разъяснениями неоднократно обращались к уполномоченной по правам ребенка в Тверской Области Ларисе Мосолыгиной.На вопрос, когда же нужно приносить справку и на законных ли основаниях ее требуют, омбусмен ответила в своем \\"Инстаграм\\" .- С 1 января 2021 года вступили в силу новые санитарные нормы и правила СП 2.4.3648-20, в которых предусмотрено, что после перенесенного заболевания дети допускаются в образовательной организацию при наличии медицинского заключения (медицинской справки). Иных оснований обращения к врачам за справкой для школы или детского сада не предусмотрено. Поэтому родители вправе по согласованию с образовательной организацией оставить здорового ребёнка дома (семейные обстоятельства, поездка, соревнования и т.д.), справку после этого приносить не нужно, - разъяснила омбудсмен.То есть, если ваш ребенок болел - справка, по возвращению к учебе - нужна, если вы оставили дома здорового ребенка на один день - справки не потребуется. Но о том, что ребенок будет отсутствовать и он здоров необходимо предупредить администрацию учебного заведения заранее.