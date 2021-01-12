С 12 по 16 января 2021 года в Тверской области ожидается аномально-холодная погода, температура воздуха будет лишь понижаться - когда же закончится это похолодание. На текущей неделе среднесуточная температура будет на 7-10 градусов ниже нормы, этом сообщает Тверской гидрометцентр.Согласно прогнозам синоптиков, во вторник, 12 января, будет солнечно и пойдет снег. Температура воздуха днем - 10 ... -15 градусов, ночью - -15... -20 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.Холода, по прогнозам синоптиков, будут стоять до конца января. Самым же холодным станет 17 января: в ночные часы столбик термометра опустится до -29 градусов. Закончится похолодание к концу месяца. К началу февраля температура воздуха установится у отметки: -4...-7 градусов.