Все бы мы хотели, чтобы 2021 год был лучше предыдущего. И пока верится, что так и будет. Ведь начался год с добрых дел, историй человеческого неравнодушия, взаимопомощи и даже отваги. О них и расскажет «КП»-Тверь» с искренней надеждой, что список подобных историй только начат.Министр приютил ЧубаккуЭто доброе дело произошло в самом конце 2020 года, но не вспомнить о нем мы не можем. Во-первых, тут не один, а сразу несколько добрых и отважных героев. А во-вторых, выглядело все как настоящее новогоднее чудо. По крайней мере, для одного участника событий - неудачливого (до этого момента) пса.Когда смотришь на его смешную лохматую морду, не возникает вопросов, почему пса прозвали Чубаккой (помните одного из главных персонажей «Звездных войн»?) Тверского Чубакку выловил из Волги близ речного вокзала отважный подросток. Увидев барахтавшегося в полынье пса, он бросился к нему, но провалился сам. На помощь утопающим пришел тренер парусной школы Иван Абросов. И пес, и добрый парень были спасены.Судьбой собаки занялась «Инициативная группа по защите животных Твери». Случается, что подопечные зооволонтеров ищут хозяев очень и очень долго. Но не в этот раз. Про чудесное спасение Чубакки написали СМИ. И пса тут же приютила семья. Да не какая-нибудь, а семья министра здравоохранения Тверской области Сергея Козлова. Как говорил Шарик из «Собачьего сердца», свезло Чубакке, «просто неописуемо свезло».Гаишники спасли бабушку80-летняя жительница деревни Старчиха Лихославльского района пропала в Рождество: ушла из дома днем 7 января и до вечера не вернулась. Соседи забили тревогу - бабушка не так давно перенесла инсульт, плохо ориентировалась на местности и могла просто забыть, где живет, заплутать в лихославльских лесах.Первыми на поиски женщины отправились сотрудники Госавтоинспекции. Получив ориентировку на пожилую «потеряшку» и опросив соседей, лейтенанты патрульно-постовой службы Томецкий и Лаврентьев незамедлительно выдвинулись в лес. Поиски длились около двух часов. Примерно в восемь вечера Томецкий и Лаврентьев обнаружили напуганную и замерзшую бабушку в лесополосе. Пенсионерку усадили в машину и на радость соседям привезли домой живой и невредимой.Тверской Хатико обрел домИсторию «тверского Хатико» рассказала в сети известная в Твери певица, солистка группы «Янжима» Янжима Нижегородова. 31 декабря она опубликовала на своей страничке фото пса, печально лежащего на асфальте на улице Советской, напротив входа в здание военной прокуратуры.Оказалось, пес приходит туда каждый день и все ждет и ждет кого-то. В сильный мороз его пускают ненадолго погреться в здание прокуратуры. Но лохматому очень нужен дом: он старый и у него проблемы с суставами. При этом пес - настоящий друг человека, очень добрый и тихий.История тверского Хатико оказалась со счастливым концом. Собаку приметила пожилая женщина - бабушка Валя. Янжима встретила ее, когда та несла псу поесть. «Я бы взяла его к себе, да не идет», - посетовала пенсионерка.Общими усилиями песика удалось-таки заманить в машину и привезти домой к новой хозяйке. И уходить от нее старый пес, названный Барсиком, уже не захотел: следовал за женщиной хвостиком, ластился, постоянно заглядывал в глаза да все вздыхал.- Видать натерпелся, историю свою рассказывает, а я с ним тоже говорю и глажу его, - передает слова бабушки Вали Янжима.Снежные вертепы выросли в ТвериУметь дарить добро незнакомым людям очень важно сейчас. В 2021 году далеко не все смогли встретить Рождество как обычно: пойти в храм или поехать к родне. Кому пустяк, а кому и большая печаль.Но жителям Твери удалось подарить частицу праздника тем, кто был вынужден оставаться дома и выходить разве что за покупками. На улицах города выросли снежные рождественские вертепы - сценки сюжетов Рождества Христова.Один из таких искусных вертепов вылепили прихожане храма Казанской иконы Божьей Матери во Власьево. Композиция была монументальной, по всему видно, работали скрупулезно, старательно, если не сказать профессионально. Сцена Рождества Христова передана детально: вот хлев, где увидел свет младенец Иисус, вот и он сам лежит в яслях. Над младенцем склонились Мария и Иосиф, а на пороге уже стоит вереница волхвов с дарами.Вертеп попроще слепили из снега прихожане храма Ксении Петербургской. Немного наивный, но оттого очень трогательный. Оба снежных вертепа пришлись людям по душе: в соцсетях прихожан благодарили и говорили, что такие дела и создают праздник.Будьте здоровы!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВспомнив, чему учили на ОБЖ, студент из Твери спас девочку, провалившуюся под лед на ВолгеИнцидент произошел 8 января в Твери, в районе горсада. Маленькая девочка вместе с другими детьми каталась с горки на Волге. Внезапно лед треснул... ДАЛЕЕ...