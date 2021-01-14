Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 января 2021 года: 228 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 25229 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 20395 человек (+358).Изолированы 4357 больных (-133).Умерли 477 человек (+3).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 13 января выявлено 8120 случаев заражения коронавирусом (+76 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1856 (+3)Вышневолоцкий городской округ – 1478 (+16)Ржев – 1451 (+5)Торжок – 1181 (+13)Кимры – 1106 (+14)Калининский район – 999 (+11).В Тверской области инфекционный коечный фонд будет расширен до 2906 единиц. Вопрос рассмотрен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 13 января провел губернатор Игорь Руденя.На данный момент в регионе развернуто 2606 коек. Инфекционные госпитали действуют в Областной клинической больнице, городских больницах №1 и №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице, медицинской части № 141 в Удомле, Областном родильном доме и в роддоме №2, родильном отделении Вышневолоцкой ЦРБ.К 10 февраля коечный фонд планируется расширить еще на 300 единиц, в том числе дополнительные резервы предусмотрены в Кимрской ЦРБ.