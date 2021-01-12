Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 12 января 2021 года: 225 человек заразились коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 24775 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 19816 человек (+197).Изолированы 4490 больных (+28).Умерли 469 человек (0).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов остается Тверь. В областной столице на 11 января выявлено 7907 случаев заражения коронавирусом (+49 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1844 (+2)Ржев – 1440 (0)Вышневолоцкий городской округ – 1460 (+34)Торжок – 1165 (+5)Кимры – 1084 (+6)Калининский район – 975 (+5)Центр амбулаторной помощи больным коронавирусной инфекцией в Твери создан на базе Областного клинического лечебно-реабилитационного центра (бывшая горбольница №5). Расположен он на клице Горького, дом 50. Напомним, что еще в конце мая в стационаре ОКЛРЦ был открыт инфекционный госпиталь.13 и 18 января еще два таких амбулаторных центра откроют в горбольнице №1 на Беляковском переулке и в областном клиническом кардиологическом диспансере на улице Тамары Ильиной.Как поясняют в региональном правительстве, центры амбулаторной помощи больным коронавирусом призваны помочь развести потоки \\"ковидных\\" и обычных пациентов.В центрах будут выдавать бесплатные лекарства и направления на КТ, выписки больничных листов, забор анализов.Запись в центры будет осуществляться по телефону единой «горячей» линии «122», а также через мобильное приложение medregtver.ru или очно.В Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре будут обслуживаться пациенты Заволжского района Твери, в горбольнице №1 - Центрального и Пролетарского районов, в областном клиническом кардиологическом диспансере - Московского района.Еще три центра амбулаторной помощи больным коронавирусом уже открыты в поликлиниках Конаковской, Бежецкой и Торжокской ЦРБ.До 25 января будут открыты еще шесть центров в Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве, Нелидово, Кашине и в Калининском районе.Домашние микро-реабилитационные центры (ДМРЦ) для детей и подростков с нарушениями в развитии появились в Тверской области. В 2020 году в регионе открыли три таких центра. Теперь новую технологию опробуют в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями города Торжка.Центры помогают семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Им предоставляют в пользование необходимое оборудование, для каждого ребенка разрабатывают индивидуальную программу реабилитации, отказывают консультационную поддержку (за семьей закрепляют куратора).Организаторы ДМРЦ отмечают положительные сдвиги у детей, занимающихся по их программам.