Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 8 января 2021 года: 228 человек заразились коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 24100 случаев заражения COVID-19.Выздоровели на 8 января 19141 человек (+225).Изолированы 4490 больных (+3), умерли 469 человек (0).Число лабораторных исследований 469 607 (1633).Безусловный лидер по числу заболевших среди муниципалитетов региона – Тверь. В областной столице на 8 января выявлено 7720 случаев заражения коронавирусом (+52 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1779 (+1)Ржев – 1429 (+6)Вышневолоцкий городской округ – 1389 (+9)Торжок – 1144 (+6)Кимры – 1073 (+15)Калининский район – 959 (+15)В ближайшее время в Тверской области собираются открыть Центры амбулаторной помощи, ЦАПы. Три учреждения должны появиться в Твери уже в январе.Кроме того, центры планируют создать и в других крупных муниципалитетах региона. Они будут предназначены для того, чтобы развести потоки пациентов с коронавирусом и тех, кому необходимо плановое лечение в поликлинике. Там же будут выдавать и положенные бесплатные лекарства.В ЦАПах будут работать ординаторы. Таким образом, снизится нагрузка на участковые поликлиники, уменьшатся сроки диагностики COVID-19.Запись в эти учреждения будет идти по телефону «горячей линии» – 122. Он круглосуточно работает в Тверской области с 7 декабря.7 января умер завотделением гнойной хирургии Детской областной больницы Сергей Сергеечев, 28 лет проработавший в этой клинике. У него было много наград и знак «Отличник здравоохранения». Сергея Павловича уважали коллеги, а дети и родители доверяли ему.Врач умел совмещать профессионализм с глубокой человечностью. Как написали о нем в некрологе коллеги: «Уход из жизни Сергея Сергеечева – невосполнимая утрата для здравоохранения Тверской области».Сергей Сергеечев, детский хирург, начинал трудовой путь в 1981 году как фельдшер Станции скорой помощи в Твери. С 1986 по 1990 год медик был заместителем главного врача и заведующим хирургии в ЦРБ Лесного района.В 1992 году Сергей Павлович пришел в Детскую областную больницу. Сначала трудился хирургом экстренной помощи, а с 1993 года возглавил отделение гнойной хирургии клиники.Врач первым в Твери удалил у ребенка аппендицит с помощью эндоскопа. Провел более 1,2 операций. Никогда не терял оптимизма и веры в людей.«КП»-Тверь» соболезнует родным и коллегам Сергея Павловича Сергеечева.Также, предположительно от последствий коронавируса, в Твери умер известный тверской предприниматель, ученый и политик Сардар Абдуллаев. Он также возглавлял азербайджанскую диаспору в Тверской областиО смерти Сардара Абдуллаева сообщает сайт minval.az. Там же сообщается, что он проходил стационарное лечение от коронавируса. Сардару Абдуллаеву 21 января исполнилось бы 70 лет.За заслуги в строительстве в 1994 году Сардару Абдуллаеву было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации», в 1998 году он был награжден орденом «Дружба» и ему присвоили звание «Почетный строитель России».С 1986 года и до конца своих дней Сардар Абдуллаев работал в одном из крупнейших в Тверской области проектно-строительных объединений – «Калинингражданстрой». В 1991 году он возглавил предприятие, которое стало называться «Тверьгражданстрой».Сардар Абдуллаев совмещал предпринимательство, научную и политическую работу. Он был доктором экономических наук, кавалером ордена Дружбы, почетным профессором ТвГТУ. Был известен как меценат.