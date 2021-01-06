Православное Рождество 2021 в Твери – светлый праздник, один из двенадцати главных у христиан, второй по значению после Пасхи. Дата его установлена и не меняется, в России его отмечают по Юлианскому календарю - 7 января.Храмы Твери и Тверской области будут открыты, пройдут рождественские службы.Расписание основных рождественских служб опубликованы Тверской епархией:6 январяНАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА7:00 - Царские Часы, изобразительны, Великая вечерня и Литургия свт. Василия Великого в Христорождественском женском монастыре, Тверь.17:00 - Великое повечерие с литией, утреня, 1-й час в Воскресенском кафедральном соборе, Тверь.23:00 - литургия в Воскресенском кафедральном соборе, Тверь.7 январяРОЖДЕСТВО ХРИСТОВО17:00 - Великая вечерня в Воскресенском кафедральном соборе, Тверь.Священнослужители просят прихожан соблюдать все санитарные нормы, установленные во время пандемии, приходить в масках. Кстати, если попасть в храм не позволяет здоровье – болеете или опасаетесь из-за коронавируса – можно посмотреть богослужение онлайн.Вечернее и ночное богослужение праздника Рождества Христова будет транслироваться на ютуб-канале «Пастырский дневник»: https://youtube.com/channel/UCYF1cHFsu7QTn_NeIW8zYwAПодать записки и поминовение онлайн для молитв в день праздника Рождества Христова: https://zapiski-tvereparhia.ruС пожеланием накануне Рождества к пастве обратился Митрополит Амвросий:«Я желаю всем вам, братья и сестры, провести эти последние дни поста перед праздником Христова Рождества достойно и плодоносно. Желаю освятить этот путь молитвой и причастием Святых Христовых Тайн, встретить в христианской радости, в мире, любви и согласии Христово Рождество».