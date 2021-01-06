Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 6 января 2021 года: 226 человек в регионе заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в Тверской области выявили 23416 случаев заражения COVID-19.Выздоровели на 6 января 18484 человека (+205).Изолированы 4470 больных (+18), умерли 462 человека (+3).Безусловный лидер по числу заболевших среди муниципалитетов региона – Тверь. В областной столице на 6 января выявлено 7550 случаев заражения ковида (+93 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1752 (+22),Ржев - 1417 (+5),Вышневолоцкий городской округ - 1355 (+3),Торжок - 1137 (+7),Кимры - 1054 (+6),Калининский район - 929 (+16).За весь период пандемии число проведенных лабораторных исследований достигло 461894, в том числе за последние сутки их проведено 3644.Последние новости с коронавирусом не связаны, но актуальны и интересны.В регионе устраняют последствия обильного снегопада. Он спровоцировал массовые неполадки на ЛЭП. Как следствие - отсутствие света в целом ряде населенных пунктов многих муниципалитетов.Ближе к вечеру 5 января в Нелидовском городском округе, Ржевском и Бежецком районах, Весьегонском, Западнодвинском и Сандовском муниципальных округах полностью восстановлено энергоснабжение. В домах свыше 8000 потребителей дали свет. Об этом сообщили областное правительство и компания \\"Россети Центр\\".Еще утром 5 декабря ситуация была совсем другая - гораздо хуже.В устранении повреждений на ЛЭП и других энергообъектах задействованы внушительные силы. Одних только энергетиков - 128 аварийных бригад. Это 515 человек и 179 единиц техники. Плюс еще активно помогают сотрудники МЧС.В Твери тем временем 5 января на проспекте Победы на парковке для инвалидов образовалась снежная куча. Ее туда нагребли коммунальщики. В паблике тверских автомобилистов по этому случаю разгорелось бурное обсуждение. Подробности читайте здесь.А еще в микрорайоне Южный возле одной из многоэтажек был замечен ястреб. Правда маленький - перепелятник. Это стремительный, ловкий, отважный и расчетливый охотник. Его добыча - это в основном мелкие лесные и равнинные птицы.Сидящего на дереве рядом с домом ястреба-перепелятника заметил и запечатлел один из жителей.