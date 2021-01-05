ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММАПодарок к РождествуТверской городской музейно-выставочный центр поздравляет всех с Новым годом, а также с самым чудесным и светлым праздником – Рождества Христова и приглашает 7 января тверичан, гостей города на праздничную программу. Она включает в себя увлекательные экскурсии, интересные мастер-классы, музыкальные выступления и многое другое.11:00-17:00. Бесплатный вход на выставку «Шелковый ветер». Батик, лекционно-выставочный зал.11:00. Мастер-класс «Ангел», лекционно - выставочный зал.12:00. Экскурсия по выставке «Шелковый ветер», лекционно - выставочный зал.12:30. Музыкальная программа, лекционно - выставочный зал.14:00. Бесплатная экскурсия по выставке «Венецианский карнавал», малый выставочный зал. Вход платный.15:30. Интерактивная программа «Коляда», малый выставочный зал. Вход свободный. Только в масках!!!Необходима предварительная запись на мастер-класс и интерактивную программу.Запись и подробная информация: 34-48-52 добавочный*118 \\\\ 8 919 066 96 15.ТЕАТРСказки онлайнТЮЗ зовет в эти праздничные дни погрузиться в сказку, не выходя из дома. Тем более, что на ближайшие спектакли в театре все билеты проданы.Но зато можно, абсолютнго не рискуя заразиться, вместе с детьми, всей семьей отправиться в страну реальных фантазий и доброй сказки, игры вымысла и реальности, красок и света, слов, музыки и загадочных звуков.ТЮЗ напоминает о своем онлайн-проект - \\"Сказки нашего театра\\".Вот здесь - для вас сказки на любой вкус в исполнении любимых артистов ТЮЗа.КИНО«Tromsø»Тверской центр современной культуры 8 января в 18:00 приглашает к себе на кинофестиваль короткометражных скандинавских фильмов «Tromsø» (16 +).Что интересно, кинофильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. После просмотра запланированно обсуждение увиденного с популяризатором кино Сергеем Коровашковым.Международный кинофестиваль в Тромсё представляет шесть коротких историй из Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, приглашая к диалогу о вечных ценностях и показывая, как важность человеческой жизни видится за Полярным кругом.Предупреждение: это северное киноискусство, и оно может быть суровым.Стоимость: 200 рублей.ВЫСТАВКАГрани реальностиТак называется выставка, которая открыта в картитнной галлереи в Тверском императорском дворце. Это экспозиция картин Элия Белютина (1925-2012 гг.) - талантливого художника-новатора, искусствоведа, педагога, поэта, личности легендарной и неоднозначной.Его учителями были такие великие мастера, как М.В. Нестеров, А.В. Лентулов, П.В. Кузнецов, Л.А. Бруни.В биографии художника много белых пятен и противоречивых сведений: его жизнь окутана легендами и слухами самого разного толка. Выдающийся мастер второй половины ХХ-го столетия на протяжении долгих лет, вплоть до 1989 года, оставался малоизвестным для широкой советской аудитории, но в то же время был признан за рубежом.Элий Михайлович - один из самых независимых и оригинальных художников в среде русского авангарда.Цена билетов: детям и подросткам до 16 лет - бесплатно, студентам - от 50 до 100 рублей, взрослым - от 150 до 250 рублей (иностранным гражданам - от 300 до 500 рублей).Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.Тропический коктейльА это уже название выставки в Ботаническом саду ТвГУ. И это выставка прекрасных орхижей в оранжерее сада \\"Зеленый дом\\".Она открыта каждый день без выходных с 10:00 до 18:00.Вас ждет яркий, ароматный, страстный и прекрасный \\"Тропический коктейль\\" из орхидей, бромелий, папоротников и других прекрасных тропических цветов! Цветочных гурманов ждут редкие виды орхидей из ботанических садов Москвы и частных коллекций!Цена билетов: 150 рублей - взрослые, 100 рублей - дети, пенсионеры и студенты. В садовой гостиной и в оранжерее обязательны маски!КОНЦЕРТJazz в Старый Новый год В Старый Новый год 13 января в Тверь приедет Народный артист, виртуоз-пианист, известный по блестящему акомпанементу в том же телешоу \\"голос\\" Сергей Жилин и его искрометный ансамбль «Фонограф».Музыканты обещают устроить феерию в тверской филармонии. Они представят программу «LET IT SNOW!».Начало в 19:00.Стоимость билетов: 1300-1200 рублей.