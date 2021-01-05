Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 5 января 2021 года: 228 человек в регионе заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в Тверской области выявили 23 190 случая заражения COVID-19.Выздоровели на 5 января 18 279 (+198 за последние сутки).Изолированы 4 452 человека (+27), умерли 459 человек (+3).В Твери на 5 января выявлено 7457 случаев ковида (+92 за сутки). Тверь остается безусловным лидером по распространению коронавируса в Тверской области. Также в лидерах:Конаковский район 1730 (+19)Ржев 1412 (+6)Вышневолоцкий городской округ 1352 (+4)Торжок 1130 (+30)Кимры 1046 1048 (+2)Калининский район 913 (+9).За весь период пандемии число проведенных лабораторных исследований достигло 458 250, в том числе за последние сутки их проведено 1580.Жители региона, праздновавшие Новый год за пределами Тверской области, начинают возвращаться домой. Прилетая из зарубежья, необходимо заранее (до вылета в Россию) заполнить форму на портале Госуслуг, а также анкету на борту самолета, сообщает правительство Тверской области.В течение трех дней со дня прибытия необходимо сдать анализ на коронавирус и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Госуслугах, а до получения результата сохранять режим самоизоляции дома. При ухудшении самочувствия - вызвать врача.Тем временем регион продолжает праздновать наступление нового года. Уставших от новогоднего застолья жителей Тверской области приглашают совершить путешествие в Торжок. Разнообразные мероприятия для гостей города приготовил Всероссийский историко-этнографический музей. Путешественников ждут экскурсии, спектакли, интерактивные программы. Единственное требование в условиях пандемии - соблюдать меры предосторожности: носить маски и блюсти санитарную дистанцию.