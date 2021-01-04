Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 4 января 2021 года неутешительны: 229 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 22 962 случая заражения COVID-19.Выздоровели на 4 января 18 081(+104 за последние сутки).Изолированы 4 425 человека (+125), умерли 456 человек (0).Безусловный лидер по числу заболевших среди муниципалитетов Тверской области – Тверь. В областной столице на 4 января выявлено 7 365 случаев Ковида (+53 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район 1711 (+48)Ржев 1406 (+14)Вышневолоцкий городской округ 1348 (+5)Торжок 1100 (+7)Кимры 1046 (+3)Калининский район 904 (+6).За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 456 670, в том числе за последние сутки их проведено 1329.В Тверском городском музейно-выставочном центре открылась выставка \\"Венецианский карнавал\\". 3, 5 и 8 января в 18:00 для посетителей пройдут арт-вечера, экскурсии и мастер-классы.Гостям расскажут о масках в истории человечества, их предназначении и способах создания.5 января после экскурсии состоится дефиле коллекции карнавальных образов от художественной студии \\"Блик\\" из Торжка, а также мастер-класс по арт-росписи пряников \\"Сияние Венеции\\".Количество мест ограничено. Запись по телефону: 8-919-066-96-15.Тверской государственный объединенный музей приглашает детей и взрослых на образовательные встречи и интерактивные занятия. 4 января будет организован интерактив \\"Я строю Кремль\\". Участники построят в миниатюре кремлевские укрепления и посмотрят, как выглядела древняя Тверь. 5 января дети смогут соорудить главную железную дорогу России XIX века.Запись по телефону: 8 (910) 532-62-25.Также, в новогодние и рождественские праздники для посетителей открыт Тверской императорский дворец. С 11:00 до 16:00 (касса до 15:00) открыт сад дворца, где можно прогуляться на свежем воздухе.