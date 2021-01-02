Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 2 января 2021 года таковы: 234 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 22 503 случая заражения COVID-19.Выздоровели на 2 января 17 884 человека (+258 за последние сутки).Изолированы 4 163 человека (-27), умерли 456 человек (+3).Безусловный лидер по числу заболевших среди муниципалитетов Тверской области – Тверь. В областной столице к 1 января выявлено 7 245 случаев ковида (+89 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1640 (+5);Ржев – 1384 (+2);Вышневолоцкий городской округ – 1341 (+19);Торжок – 1092 (+7);Кимры – 1028 (+10);Калининский район – 887 (+13).1 января 2021 года в центре города прошел традиционный молебен против пьянства. Как рассказал отец Александр Горячев, проводивший службы, трезвенное стояние проходит с 2006 года. Горожане возносят свою молитву святому Ванифатию и преподобному Илье Муромцу.После короткой молитвы состоялось общее чаепитие. Еще одной темой короткой проповеди иерея Александра Горячева для пришедших стала борьба с коронавирусом. Священник попросил тверичан быть осторожными в новому году и следить за своим здоровьем, а не только уповать на милость божью.Многие из пришедших на молебен 30-40 человек должны были обратить особенное внимание на это, потому что были без защитной маски.В Торжке традиционное «Трезвое первое января» прошло в формате флешмоба. Сначала в церкви святителя Николая Чудотворца состоялся молебен, а затем спортсмены-любители вышли потренироваться на расстоянии друг от друга. С учетом эпидемической ситуации.Также в первый день нового года в 09:54 жители поселка Николо-Малица сняли, как по улице Школьная еле-еле полз синий автобус №233. На видео видно, что проезжая часть покрыта льдом, поэтому водитель движется очень тихо и осторожно. Временами его слегка заносит.Информацию из поста в соцсетях активно подхватили СМИ, в том числе, федеральные. Посыпали проезжую часть в этом месте или нет – пока неизвестно.