Круг благотворительный в этом году второй раз проводился в конце декабря на базе центра современной культуры «Рельсы» в Твери. В итоге предприниматели, да и просто неравнодушные люди, скинулись на три проекта.Один посвящен культуре тверских карелов. Художница Саша Сода создаст серию фотографий, отражающих мифологию этого замечательного народа. Немало его представителей издревле живут на Тверской земле.Второй - это проект Инициативной группы по защите животных Твери (мы про нее писали). Он называется «СтерилиЗАция». Если вкратце, он направлен «на гуманное сокращение численности бездомных животных» в городе.Третий проект касается того, под знаком чего прошел уходящий год. Речь, конечно же, о проклятой заразе - коронавирусе.Проект представила жительница Твери Ольга Егорова. Суть идеи в том, чтобы улучшить условия для пациентов ковидного госпиталя при одной из городских больниц. А конкретнее - установить в водопроводной системе медучреждения приборы для фильтрации, очищения, нагрева и охлаждения воды.«КП»-Тверь» не смогла связаться с Ольгой, однако нам удалось поговорить с руководителем курирующего проект Фонда Твери - известным в городе организатором добрых дел Юлией Сарановой.Она сообщила, что реализовывать проект будут в бывшей горбольнице № 5, ныне - лечебно-реабилитационный центр.- Я лично довольно давно хорошо знакома с Ольгой, - уточнила Юлия. - Собственно этот проект родился у нее не случайно. Она сама заболела коронавирусом и лежала как раз в ковидном госпитале, открытом в лечебно-реабилитационном центре. Там водопроводная вода не очень хорошего качества. Поэтому и решила помочь больным, чтобы у них под рукой была вода лучшего качества. Фонд Твери будет помогать ей реализовывать этот проект.Юлия Саранова рассказала, что как на этот проект, так и на два остальных были собраны все необходимые средства на круге благотворителей. К слову, Фонд Твери является одним из организаторов этого мероприятия.Всего гости вечера пожертвовали 257 000 рублей.