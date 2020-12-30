В Тверской области принят и опубликован Закон о бюджете региона на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Главный финансовый документ вновь сформирован по программному принципу - на основе 28 государственных программ. При этом, как отмечают в областном Законодательном собрании, доля программных расходов составляет 96%.Доходы и расходы бюджета Тверской области на 2021 годДоходы бюджета - 81 млрд 565 млн 192 тыс. руб.Расходы бюджета - 84 млн 618 млрд 780 тыс. руб.Дефицит бюджета - 3 млрд 53 млн 788 тыс. руб.Основные статьи доходов бюджетаНалоги на прибыль - 29 млрд 610 млн 403 тыс. руб.Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней - 23 млрд 466 млн 947 тыс. руб.Акцизы на алкоголь и бензин - 11 млрд 930 млн 655 тыс. руб.Прочие налоги и госпошлины - 12 млрд 206 млн 359 тыс. руб.Статьи расходов бюджетаЭкономика - 20 млрд 464 млн 552 тыс. руб.Социальная политика - 19 млрд 773 млн 160 тыс. руб.Образование - 16 млрд 816 млн 10 тыс. руб.Здравоохранение - 10 млрд 40 млн 561 тыс. руб.Общегосударственные вопросы - 5 млрд 728 млн 634 тыс. руб.ЖКХ - 3 млрд 402 млн 477 тыс. руб.Межбюджетные трансферты - 2 млрд 272 млн 882 тыс. руб.Культура и кинематография - 2 млрд 158 млн 714 тыс. руб.Охрана окружающей среды - 1 млрд 198 млн 671 тыс. руб.Физкультура и спорт - 1 млрд 150 млн 105 тыс. руб.Безопасность и правоохранительная деятельность - 796 млн 493 тыс. руб.Обслуживание госдолга - 600 млн руб.Средства массовой информации - 186 млн 489 тыс. руб.Национальная оборона - 30 млн 33 тыс. руб.