Невероятно красивые места, но много застройки и фосфатов: Участники экспедиции по Волге высадились в Твери

Высокая вода в реке и пороги, обильные дожди, берега в зелени, ночные стоянки в лесу, ночёвки в палатках, отзывчивость и добродушие местных жителей и пробы, пробы, пробы воды. Так, пожалуй вкратце можно описать начавшуюся 13 июля в Селижаровском районе научно-исследовательскую экспедицию московских экологов по Волге в Тверской области. Сейчас они уже продолжают свой путь, а несколькими часами ранее, пересев из надувной резиновой лодки в катер, ненадолго причалили в Твери в районе городского сада.

Там участников исследовательского сплава по матушке-реке ждали журналисты и представители областного министерства природных ресурсов и экологии. Это ведомство оказывало поддержку экспедиции. Организована она же была некоммерческим экологическим Фондом «Без рек как без рук».

По пути в Тверь. Фото: предоставлено Фондом "Без рек как без рук"

- Невероятно красивые места, потрясающая природа, много девственных зарослей по берегам, - таковы были общие впечатления от Верхневолжья у участников экспедиции.

Они, конечно, вспомнили добрым словом и мужика, который в одних трусах бросился помогать им проходить пороги. И, конечно, пожаловались на уж слишком большое количество дождей.

С погодой им действительно не повезло.

– Я уже не в первый раз участвую в подобных экспедициях. Когда ты четвертый час в лодке и постоянно в лицо дождь, то именно тогда ты по настоящему чувствуешь любовь к тому, чем занимаешься. Для меня это очень интересно, - поделилась с «КП»-Тверь» еще свежими эмоциями студентка геофака МГУ Анастасия Лисина.

Её спутниками стали директор по науке Фонда Максим Платонов, административный директор Фонда, кандидат химических наук Юрий Дубровин, сотрудник Фонда Андрей Ахадов.

– Уникальность этих исследований в том, что Волга впервые изучается на содержание в ней микропластика, - рассказал со сцены летней эстрады горсада гендиректор Фонда Олег Ломаков, он специально приехал в Тверь, чтобы встретить экспедицию. - Мы хотим составить картину того, сколько полимеров содержится в этой реке, сколько микропластика попадает в неё, в том числе через коммунальные стоки. Известно, что у нас есть проблема — в России не существует технологий по завершающей финальной очистке сточных вод от пластиковых отходов.

Олег Ломаков.Фото: Александр ЖМУЛИН

Научный руководитель экспедиции Максим Платонов отметил, что путешествие складывалось сложно:

– Ливни мешали, пороги на Верхней Волге. Сложно было чисто физически, но мы справились.

Максим рассказал, что на сегодняшний день отобрано более 50 проб воды, в том числе 12 — на содержание микропластика. Их повезут в Москву в законсервированном виде для детального анализа. Результаты, по словам эколога, станут известны примерно через две недели.

- Кроме того, в процессе нашей экспедиции мы проводили исследования показателей, которые нельзя законсервировать, то есть гидрохимических данных, - сообщил Максим Платонов. - Мы собирали их с помощью специального зонда. Он, кстати, стоит как весьма хорошая машина - около 20 тыс. евро. Зонд работал практически в непрерывном режиме. Мы записываем в память этого прибора весь путь по реке, потом будем его изучать. Также мы делали отборы проб на биогенные элементы, то есть нитраты, азот и фосфор. Они не консервируются надолго, поэтому мы благодаря оборудованию, которое у нас есть, изучали их по вечерам на берегу.

Ислледовательская работа продолжалась до самого момента высадки в горсаду. Всего уже взято больше 50 проб. Фото: предоставлено Фондом "Без рек как без рук"

Руководитель экспедиции отметил, что о конечных результатах говорить пока рано, но можно констатировать, что Волга изменилась по ряду показателей:

– В первую очередь по содержанию фосфатов. Мы этого не ожидали, но в некоторых местах предельно допустимая концентрация превышена более чем в 10 раз по фосфатам. Изменение характера реки очень заметно по маршруту к Твери - действенно чистой реки, в которой нет примесей азота и фосфора, уже не стало. Повлияли ли дожди, думаю наоборот, высокая вода только разбавляет эти показатели. Волга меняется не в лучшую сторону и могу заметить, что очень вовремя начата программа оздоровления реки, которая включает в себя модернизацию очистных сооружений. Это то, что нужно делать в первую очередь.

Представители областного министерства природных ресурсов и экологии заявили, что передадут данные экспедиции о превышении фосфатов в Росприроднадзор.

Отдельно мы поговорили с Максимом о проблеме микропластика.

- Понимаете, природа раньше никогда не сталкивалась с полимером, который не разлагается, - пояснил эколог. - Проблема в том, что его отложения в водоемах меняют всю их структуру. Мы не в состоянии пока предположить, во что это все выльется. Но мы бьем набат. Мы не пытаемся запретить пластик, но мы боремся за то, чтобы совершенствовать методы технологии переработки этих полимеров. Совершенствовать системы очистных сооружений. Мы за внедрение дополнительных технологий очистки, а, поверьте, они не такие уж и дорогие. В странах запада зачастую проблему решают при помощи тех же песчаных фильтров на выходе очистных сооружений. Их наличие позволяет на 99,5% убрать пластик. У нас в России это, насколько я знаю, не используется.

По ходу разговора Максим несколько раз выражал восхищение природой Верхневолжья, но сделал и одно критическое замечание.

- Меня расстроило то, что довольно много застройки по берегам, причем в природоохранной зоне, это, порой, просто варварски выглядит. И это начинается уже в Селижаровском районе.

В завершение я все-таки спросил, рискнул ли кто-нибудь искупаться в Волге, несмотря на похолодание и непогоду. Как выяснилось, герой нашелся. Это сделал Андрей Ахадов.

– Да, попробовал все-таки Верхнюю Волгу на вкус, - с улыбкой сказал он.