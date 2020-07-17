«Плачут, маму зовут, но уже поздно»: Полицейские рассказали о борьбе с наркоторговлей в Твери

Жизнь наркомана коротка. Отсчёт начинается уже с момента употребления первой дозы. Хладнокровная статистика отводит человеку, подсевшему на «серьёзные» наркотики, в среднем не более семи лет. Но часто всё заканчивается ещё быстрее - от передозировки или наркотического психоза.

Поэтому распространители наркотиков - по сути торговцы смертью, с которыми необходимо бороться как с самой страшной чумой. О том, как идёт эта борьба в Твери, журналистам рассказал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД РФ по городу Твери майор полиции Дмитрий Белоусов.

Обстановка напряжённая

В этом году по сравнению с первым полугодием 2019 года количество наркопреступлений снизилось почти вдвое - на 48,9%. Но стоит учитывать, что на эту статистику, в частности, повлияли недавние изменения в официальной квалификации дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Так, если один и тот же человек неоднократно сбывал запрещённое зелье бесконтактным способом (через тайники-закладки), теперь это квалифицируется как одно преступление. Раньше же все эпизоды считались как отдельные случаи.

Поэтому в самом начале беседы Дмитрий Белоусов отметил, что наркообстановка в городе остаётся напряжённой.

- За полгода в Твери зарегистрировано 271 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Два преступления были совершены с участием несовершеннолетних, - огласил цифры Дмитрий Белоусов. - К уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, за шесть месяцев привлечены 75 человек, причём 70 из них проходили по тяжким и особо тяжким статьям. За аналогичный период прошлого года таковых было 68.

Из незаконного оборота в этом году было изъято 6 килограммов 492 грамма запрещённых веществ.

Мода на «синтетику»

В последние годы есть стойкая тенденция к увеличению доли синтетических наркотиков в наркообороте. Количество наркотиков растительного происхождения в общей массе снижается, равно как и оборот самого распространённого «тяжёлого» опиоида.

По словам Дмитрия Белоусова, этот наркотик в основном сейчас употребляют «возрастные» наркоманы со стажем, которых становится всё меньше - дожить до старческих седин таким не светит. Снижается спрос - меньше становится и предложение. Наркоманы помоложе предпочитают «синтетику».

Портрет наркоторговца

Распространением тяжёлых опиоидов в подавляющем большинстве случаев занимаются выходцы из Средней Азии. Торговля чаще всего ведётся прямо в городе. Для передачи дозы покупателю в последнее время такие распространители всё чаще используют метод закладок.

Синтетику, которую продают в даркнете (часть интернета, используемая для анонимной передачи информации, в которой по зашифрованным каналам торгуют наркотиками и другими незаконными товарами и услугами), распространяют обычно за городом.

- В связи с активностью правоохранительных органов такие «закладчики» перемещаются всё дальше от оживлённых мест, - объяснил Дмитрий Белоусов. - Они делают закладки в рощах, часто где-то в Калининском районе, за пределами Твери. Данные о тайнике передают покупателю по геолокации.

Такого наркоторговца визуально опознать довольно сложно. Обычно это молодой человек, неплохо и неприметно одетый, ведущий себя достаточно адекватно и совсем не похожий на какого-то маргинала.

- Если вы видите кого-то, кто суетится, ведёт себя странно, что-то ищет, выглядит плохо - скорее всего, это не закладчик, а его клиент, которому срочно необходима доза, - говорит Дмитрий Белоусов.

Употребляешь - окажешься за решёткой

Ответственность за незаконный оборот наркотиков несёт не только наркодилер, но и его клиент. И для него наказание может быть разным: от административного до уголовного. Очень легко даже попасть за решётку.

- Раньше, когда наркотики продавали с рук, количество зелья, которое за один раз получал наркоман, обычно было небольшое. За такое потребителю наркотика грозила «административка». Теперь же через тайники-закладки передаются гораздо большие объёмы наркотика, уже не на разовую дозу. А потому и наказание для наркомана переходит в разряд уголовного права, - объяснил Дмитрий Белоусов.- Это первая, либо вторая части статьи 228 Уголовного кодекса (незаконное приобретение наркотического средства в значительном либо крупном размере - Ред.). Часть вторая - это тяжкое преступление, за которое положено до десяти лет лишения свободы. Примеры, когда наркоман получал реальный срок, уже есть в Твери.

«Закладчики» - расходный материал для наркоторговца

На дворе лето. Школьники и студенты ищут, как подзаработать. Наркобизнес готов предоставить такую возможность: на стенах домов то и дело появляются короткие надписи с предложением быстрого заработка. Иногда такие предложения приходят в «вайбере» или личных сообщениях в соцсетях.

Люди, которые хотят заработать таким образом лёгкие деньги, должны помнить, что за это наступает уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения.

- Я вижу, как такие ребята (закладчики - Ред.) потом плачут, маму зовут, но уже поздно, - говорит Дмитрий Белоусов. - Уголовная ответственность за такие преступления наступает с шестнадцати лет. В Твери 16-летняя девочка получила реальный срок за это. И она такая не одна. А с 18 лет они получают по десять лет заключения. Закладчики для своих нанимателей - всего лишь расходный материал.

Такое «трудоустройство» может продлиться максимально два-три месяца. А потом человек попадает за решётку, навсегда изломав жизнь себе и близким.

Знаете, где торгуют наркотиками?

Подозреваете, что рядом с вашим домом делают закладки или организован наркопритон? Вам в «личку» приходят предложения купить запрещённое вещество или заработать, делая тайники? Сообщайте в дежурную часть. Телефоны Управления МВД по городу Твери (4822) 42-23-10 или 02, 112.

Если, по вашему мнению, дело очень серьёзное и безотлагательное, дозвонившись до «дежурки», вкратце сообщите о проблеме и попросите переключить ваш звонок на профильный отдел - отдел по контролю за оборотом наркотиков. Возможно, дежурный пойдёт вам навстречу.