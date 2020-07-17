2020-07-17T15:49:18+03:00
Общество

Дума Твери передала ПАТП региону и одобрила Дементьева на набережной

В городском парламенте прошло заседание
Алина ПЕТРОВА
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На заседании. Фото: пресс-служба ТГДНа заседании. Фото: пресс-служба ТГД
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Удивительно коротким и слаженным в плане единодушия в принятии решений было 64 внеочередное заседание гордумы днём 17 июля.

Четыре вопроса повестки народные избранники пробежали за полчаса.

Первым делом думцы проголосовали вопрос по передаче доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» и земельных участков из муниципальной собственности города в госсобственность региона. Передавались не только строения и имущество, но и весьма весомый кредиторский долг в 140 млн. рублей. Ни одного вопроса депутаты не задали: одобрили вместе с таблицей поправок.

Потом голосовали за установку памятника поэту Андрею Дементьеву на набережной Степана Разина.

Главный архитектор города Алексей Жоголев подробно расписал проект: фигура поэта в рост высотой 2,5 метра. Опирается поэт на «природный объект в виде пенька». Небрежно накинут на плечи пиджак. Фигура установлена на метровом постаменте, обрамлённом двумя стелами со стихами поэта. Работы по установке оплатит Дом поэзии Дементьева, а потом, когда город примет памятник на баланс, ремонт и текущее содержание будут вестись за счёт муниципалитета.

Что до сроков установки памятника: в этом году пройдут подготовительные работы. Установка будет в следующем.

- Очень хорошо, что в городе с появлением этого памятника появится ещё одна точка притяжения для горожан. Ведь здесь будет не только установлен памятник, но и выстроено соответствующее освещение, рекреационные зоны. Так что возникнет ещё одно место для проведения досуга жителей Твери, - заключил председатель думы Евгений Пичуев.

Депутаты закивали и нажали «за» на пультах свежеустановленной автоматической системы подсчета голосов.

На заседании в думе. Фото: ТГД

На заседании в думе. Фото: ТГД

ИСТОЧНИК KP.RU

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